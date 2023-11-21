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港股ADR升118點 夜期高水165點 快手、名創優品等業績

美股向上，港股ADR升118點或0.66%，報17897點，即月恒指夜期升178點，報17943點，夜期高水165點。

個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.66%，折合報328.76元；阿里巴巴（9988）升2.65%，折合報76.42元；美團（3690）升1.77%，折合報110.93元；匯控（0005）升0.29%，折合報60.38元；建行（0939）跌0.15%，折合報4.61元。

道期現升0.031%；標期現升0.06%；納期現升0.11%。日本東證指數現跌0.2%；韓國KOSPI指數現升0.51%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.2%。

VIX指數隔晚跌2.82%或0.39點，報13.41點。

紐油現跌0.24%或0.18美元，報77.64美元；布油現升2.12%或1.7美元，報82.32美元；金價現升0.27%或5.45美元，報1983.52美元；LME 銅期貨隔晚升1.97%或163.5美元，報8430.5美元。美國10年期債息現跌0.26%或0.0116厘，報4.4082厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，萬國數據（9698）、快手（1024）、金山軟件（3888）、金山雲（3896）、名創優品（9896）、同程旅行（0780）、VITASOY INT'L（0345）等。

華星（8237）：入稟追前主席等三人5160萬元。

融創中國（1918）債券重組正式生效。

經濟日報集團（0423）半年虧損2026萬元。

小米（1810）第三季調整盈利增1.8倍。

港交所（0388）：衍生產品市場料12月22日起實施持倉限額優化措施。

中移動（0941）10月5G用戶增加841萬戶。

新世界（0017）：完成出售新創建，落實派特別息1.59元。

中港照相（1123）發盈喜，料中期純利最多賺3200萬元。

蔚來（9866）秦力洪：不會倒閉，請大家放心體驗和買車。

 

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