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恒指高開154點 龍湖升5.9% 科指升1.4%

恒指今早高開154點或0.87%，報17932點，大市成交金額24億元；國指今早高開64點或1.06%，報6167點。恒生科技指數開市報4137點，升1.46%。非必需消費品、通訊服務、金融股推動大市。上升股份比例為10.48%，下跌為2.02%，無升跌為87.49%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）貢獻恒指較多。申洲國際（2313）、海爾智家（6690）、神華（1088） 拖累大市。

藍籌65隻升，9隻下跌，6隻無升跌。龍湖（0960）升5.99%，報13.8元，是升幅最大的藍籌，申洲國際（2313）跌2.98%，報81.3元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股28隻升，2隻下跌。升幅最大的是百度（9888）開市報108.2元，升3.54%；跌幅最大的是海爾智家（6690）開市報23元，跌0.86%。

恒指10天線(17618.27點)升穿50天線(17614.05點)，指數上試100天線(18238.98點)。科指續高於250天線(4065.79點)。

50間內房據報將列入白名單 獲金融支持。萬科（2202）開市報8.17元，升3.68%。龍湖地產（0960）開市報13.8元，升5.99%。

康健國際（3886）：中人壽擬悉數罷免執董 股東鬥爭損害股東價值。無成交，報0.315元。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，萬國數據（9698）開市報11.4元，升1.24%。快手（1024）開市報60.8元，升1.16%。金山軟件（3888）開市報31.5元，升1.78%。金山雲（3896）開市報2.83元，升2.54%。名創優品（9896）開市報53.5元，升2.2%。同程旅行（0780）開市報14.98元，升1.49%。VITASOY INT'L（0345）無成交，報9.18元。

華星（8237）：入稟追前主席等三人5160萬元。停牌。

融創中國（1918）債券重組正式生效。開市報2.49元，升6.87%。

經濟日報集團（0423）半年虧損2026萬元。無成交，報0.96元。

小米（1810）第三季調整盈利增1.8倍。開市報16.32元，升0.87%。

港交所（0388）：衍生產品市場料12月22日起實施持倉限額優化措施。開市報294.2元，升0.68%。

中移動（0941）10月5G用戶增加841萬戶。開市報62.85元，升0.08%。

新世界（0017）：完成出售新創建，落實派特別息1.59元。開市報15.7元，升1.29%。

中港照相（1123）發盈喜，料中期純利最多賺3200萬元。無成交，報0.125元。

蔚來（9866）秦力洪：不會倒閉，請大家放心體驗和買車。開市報61.45元，升3.1%。

破頂股表現

破頂股包括，新東方（9901）創52周高，見55.75元，開市報55.75元，升0.9%；海通國際（0665）創52周高，見1.48元，開市報1.48元，升0.68%；中廣核礦業（1164）創52周高，見1.61元，開市報1.61元，升0.63%；新東方－Ｓ（9901）創52周高，見55.75元，開市報55.75元，升0.9%。

破底股方面

2隻股份創上市新低，包括博耳電力（1685）低見0.2元，開市報0.2元，跌4.76%；COOL LINK（8491）低見0.42元，開市報0.42元，跌10.64%。

異動股

上升異動股，包括，中國恒天立信國際（0641）開市報0.246元，升10.81%；恆富控股（0643）開市報0.395元，升9.72%；青島控股（0499）開市報0.08元，升8.11%；華科資本（1140）開市報0.138元，升6.98%；融創（1918）開市報2.49元，升6.87%；新城發展（1030）開市報1.34元，升6.35%；騰訊音樂－ＳＷ（1698）開市報34.35元，升6.35%；道和環球（0915）開市報0.084元，升6.33%；龍湖（0960）開市報13.8元，升5.99%。

下跌異動股，包括，智欣集團控股（2187）開市報0.81元，跌12.9%；COOL LINK（8491）創上市新低，見0.42元，開市報0.42元，跌10.64%；國農金融投資（8120）開市報0.131元，跌5.76%；博耳電力（1685）創上市新低，見0.2元，開市報0.2元，跌4.76%；棠記控股（8305）開市報0.06元，跌3.23%；敏華控股（1999）開市報5.32元，跌3.1%；申洲國際（2313）開市報81.3元，跌2.98%；康聖環球（9960）開市報1.63元，跌2.98%。

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