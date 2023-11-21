恒指今早高開154點或0.87%，報17932點，大市成交金額24億元；國指今早高開64點或1.06%，報6167點。恒生科技指數開市報4137點，升1.46%。非必需消費品、通訊服務、金融股推動大市。上升股份比例為10.48%，下跌為2.02%，無升跌為87.49%。