Nadella表示，無論是加入微軟還是如一些投資者所願，回歸OpenAI，Altman都將與微軟合作。微軟是OpenAI的最大投資者，「不管Sam在哪，都將與微軟合作」。

Nadella表示，他未聽說Altman在OpenAI有任何不當行為。「我對Sam及其領導力和能力仍然充滿信心，這就是為什麼我們歡迎他加入微軟」。

他指，無論最後怎麼樣，OpenAI都需要改變治理方式。他指，「出人不意是壞事，我們只想確保他們的行事風格利於合作」，在微軟不知情的情況下「發生重大變化是不妥的，我們肯定會確保一些必要的變化發生」。

Nadella表示，他還未獲悉Altman被解雇的原因。「我沒有被告知任何事」，「除了一些溝通問題外，董事會沒談Sam做的任何事情」。

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