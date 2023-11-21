作為計劃代價的一部分及作為計劃債權人針對公司的相關計劃債務申索的清償及解除的交換，該計劃涉及在重組生效日期向計劃債權人發行優先票據及發行可換股債券。

待重組生效日期落實後，中梁控股將按照計劃債權人選擇的本金總額發行可換股債券，惟本金總額的當前上限應為1.4億美元(或公司可全權決定增加的其他金額)。若計劃債權人選擇的可換股債券的本金總額超過上限金額，則可換股債券應按比例配發予選擇該選項的計劃債權人。

待重組生效日期落實後，中梁控股將發行優先票據作為該計劃下的計劃代價。控股股東梁中目前持有本金額為2100萬美元的未償付優先票據，其屬於計劃債務。根據梁中作為同意債權人加入重組支持協議及其對優先票據的擬議選擇，公司應向梁中發行本金總額為2659萬美元的優先票據，並支付約26.3萬美元的現金。

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