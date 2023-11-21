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港元拆息全線向上 3個月期續創22年高 6個月、1年期創11個月高

港元拆息全線向上。與樓按相關的一個月HIBOR連升3日，升8.44點子至5.29786%，是9月29日後最高，當日報5.39661%。對上一次連升3日是11月10日，當日拆息報4.98202%。

港元現報7.7922元升值12點子，曾貶值最多9點子，報7.7943元，亦曾升值最多20點子，報7.7914元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升5.39點子至4.88238%，是10月10日後最高；1星期HIBOR升6.05點子至5.19786%，是9月29日後最高；2星期HIBOR升5.91點子至5.19643%，是9月29日後最高。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升6.8點子至5.52798%，是2001年1月3日後最高；6個月期HIBOR升8.06點子至5.56208%，是2022年12月20日後最高；12個月期HIBOR升5.6點子至5.59714%，是2022年12月30日後最高。

美元指數現報103.257貶值0.181點或0.17%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.44701%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.412%，終止單日擴闊，利差是10月03日後最窄，當日差距為-0.3782%。

對上一次終止單日擴闊，是11月14日，當日利差報-0.4741%。

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