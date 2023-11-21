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恒指半日升177點 科指升0.9% 北水續流出

昨傳內地擬起草房企白名單以加大融資支持，內房股齊升，融創中國（1918）更升逾18%。另一方面，美元續弱，港元續強，今早拆息續全面抽升，不過，北水續流出。哈馬斯領導人稱接近達成「停火協議」 料將為釋放人質鋪平道路，油價跌近0.5%。

恒指今早高開154點，高位升279點，低位升143點，高低波幅136點。非必需消費品、通訊服務、金融股推動大市。上升股份比例為32.73%，下跌為19.09%，無升跌為48.16%。

恒指半日升177點或1%，報17955點，大市成交金額587億元；國指升64點或1.06%，報6167點。恒生科技指數收報4115點，升0.92%。

藍籌股成交金額258.93億元，佔大市成交44.11%；科指成份股成交金額182.93億元，佔大市成交31.16%；國指成份股成交金額234.9億元，佔大市成交40.01%。

24隻雙櫃台股，總成交0.63億元人民幣，相當於約0.69億港元，佔大市成交的0.12%。

窩輪及牛熊證成交金額增加3.46%，至76.54億元，佔大市成交13.03%。牛熊證成交金額16.77億元，增加1.8%；窩輪成交金額59.77億元，增加3.94%。

阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、美團（3690）貢獻恒指較多。小米（1810）、網易（9999）、中芯國際（0981）拖累大市。

藍籌61隻升，16隻下跌，3隻無升跌。龍湖（0960）升7.07%，收報13.94元，是升幅最大的藍籌，小米（1810）跌2.97%，收報15.7元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股18隻升，12隻下跌。升幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）收報115.2元，升4.73%；跌幅最大的是小米（1810）收報15.7元，跌2.97%。

恒指10天線(17620.61點)升穿50天線(17614.52點)，受制於100天線(18239.22點)。科指續高於250天線(4065.7點)。

北水南下合計淨流出15.16億元，較上日減少75.17%，連續第2日流出，累計流出76.24億元，對上一次連續2日淨流出是7月10日。南水北上合計淨流入42.46億元人民幣，較上日增加209.22%，連續第2日流入，累計流入56.19億元。

攜程（9961）第三季多賺16倍 營業額升一倍。收報280.2元，跌0.07%。

50間內房據報將列入白名單 獲金融支持。萬科（2202）收報8.36元，升6.09%。龍湖地產（0960）收報13.94元，升7.07%。融創（1918）收報2.77元，升18.88%。

康健國際（3886）：中人壽擬悉數罷免執董 股東鬥爭損害股東價值。收報0.315元，無升跌。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，萬國數據（9698）收報11.18元，跌0.71%。快手（1024）收報60.9元，升1.33%。金山軟件（3888）收報30.85元，跌0.32%。金山雲（3896）收報2.78元，升0.72%。名創優品（9896）收報54.8元，升4.68%。同程旅行（0780）收報15.42元，升4.47%。VITASOY INT'L（0345）收報9.16元，跌0.22%。

華星（8237）：入稟追前主席等三人5160萬元。停牌。

融創中國（1918）債券重組正式生效。收報2.77元，升18.88%。

經濟日報集團（0423）半年虧損2026萬元。收報0.94元，跌2.08%。

小米（1810）第三季調整盈利增1.8倍。收報15.7元，跌2.97%。

港交所（0388）：衍生產品市場料12月22日起實施持倉限額優化措施。收報293.2元，升0.34%。

中移動（0941）10月5G用戶增加841萬戶。收報63.3元，升0.8%。

新世界（0017）：完成出售新創建，落實派特別息1.59元。收報15.82元，升2.06%。

中港照相（1123）發盈喜，料中期純利最多賺3200萬元。收報0.142元，升13.6%。

蔚來（9866）秦力洪：不會倒閉，請大家放心體驗和買車。收報61.65元，升3.44%。

破頂股表現

破頂股包括，DEYUN HOLDING（1440）創上市新高，見2.1元，收報1.86元，無升跌；達力普控股（1921）創上市新高，見4.9元，收報4.82元，跌0.62%；三星ＦＡＮＧ（2814）創上市新高，見24.12元，收報24.12元，升2.2%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1090.25元，收報1090.25元，升0.01%；ＧＸ亞太高股息率（3116）創上市新高，見67.36元，收報67.3元，升1.42%；科倫博泰生物（6990）創上市新高，見98.35元，收報92.8元，升2.26%；巨星傳奇（6683）創上市新高，見10.76元，收報10.7元，升2.88%；新東方（9901）創52周高，見56.8元，收報56.1元，升1.54%；德昌電機控股（0179）創52周高，見12.4元，收報12.16元，升9.35%；中聯發展控股（0264）創52周高，見1.13元，收報1.13元，升3.67%；聯亞集團（0458）創52周高，見2.05元，收報2.05元，無升跌；中國海外諾信（0464）創52周高，見0.39元，收報0.39元，升5.41%；長城環亞控股（0583）創52周高，見0.26元，收報0.26元，升4%；海通國際（0665）創52周高，見1.48元，收報1.48元，升0.68%；雅天妮集團（0789）創52周高，見0.88元，收報0.86元，升24.64%；ＢＣ科技集團（0863）創52周高，見7.2元，收報6.91元，升11.81%；中廣核礦業（1164）創52周高，見1.67元，收報1.66元，升3.75%。

破底股方面

13隻股份創上市新低，其中十隻包括，中國新華教育（2779）低見0.51元，收報0.54元，跌1.82%；東軟教育（9616）低見2.62元，收報2.62元，跌2.24%；稻草熊（2125）低見0.475元，收報0.5元，跌3.85%；智富資源投資（0007）低見0.082元，收報0.082元，跌8.89%；恒基發展（0097）低見0.145元，收報0.147元，無升跌；高山企業（0616）低見0.239元，收報0.24元，跌2.83%；博耳電力（1685）低見0.2元，收報0.21元，無升跌；慕尚集團控股（1817）低見0.9元，收報0.9元，跌3.23%；稻草熊娛樂（2125）低見0.475元，收報0.5元，跌3.85%；華僑城（亞洲）（3366）低見0.285元，收報0.29元，無升跌。

21隻股份創52周低，其中十隻包括，太平洋酒吧（8432）低見0.06元，收報0.062元，跌12.68%；中遠海發（2866）低見0.79元，收報0.8元，無升跌；國銳地產（0108）低見0.365元，收報0.375元，跌7.41%；中達集團控股（0139）低見0.02元，收報0.021元，無升跌；NATIONAL ELEC H（0213）低見0.66元，收報0.66元，跌2.94%；金寶通（0320）低見0.3元，收報0.3元，跌15.49%；芯成科技（0365）低見0.235元，收報0.25元，升2.04%；大唐西市（0620）低見0.4元，收報0.4元，跌13.04%；陳唱國際（0693）低見1.5元，收報1.5元，無升跌；恒大汽車（0708）低見0.345元，收報0.355元，跌5.33%。

異動股

上升異動股，包括，錦勝集團（控股）（0794）收報0.325元，升80.56%；輝煌明天（1351）收報0.4元，升66.67%；易點雲（2416）收報7.68元，升44.09%；麗年國際（9918）收報0.68元，升30.77%；中華銀科技（0515）收報0.09元，升30.43%；西證國際證券（0812）收報0.023元，升27.78%；雅天妮集團（0789）創52周高，見0.88元，收報0.86元，升24.64%；綠領控股（0061）收報0.089元，升23.61%；紫荊國際金融（8340）收報0.315元，升23.53%；綠景中國地產（0095）收報0.94元，升22.08%；迅捷環球控股（0540）收報0.1元，升21.95%。

下跌異動股，包括，世大控股（8003）收報0.3元，跌39.39%；雅仕維（1993）收報0.79元，跌22.55%；東銀國際控股（0668）收報0.22元，跌21.43%；中國生命集團（8296）收報0.081元，跌19%；官醞控股（8513）收報0.092元，跌17.86%；長安仁恒（8139）收報1.11元，跌17.16%；聲揚集團（8163）收報0.108元，跌16.92%；瀛晟科學（0209）收報0.081元，跌16.49%；金寶通（0320）見52周低0.3元，收報0.3元，跌15.49%；智欣集團控股（2187）收報0.79元，跌15.05%；TL NATURAL GAS（8536）收報0.82元，跌13.68%。

 

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