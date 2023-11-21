維他奶（0345）公布，截至今年9月底止中期盈利1.63億元，按年增長15%，倘撇除匯率影響及新冠肺炎期間政府相關補貼，則按年多賺99%。每股盈利15.2仙，董事會宣派中期股息每股1.4仙，較去年同期多7.7%。
期內收入跌7%至33.91億元，以固定匯率計算，收入則跌3%，主要由於中國內地客戶預期2022年10月價格上漲，而提早在2022年9月下達訂單。中期毛利率50.5%，按年升2.8個百分點。
撇除匯率影響及於上一個中期期間所獲得的2019冠狀病毒病疫情相關政府補貼5900萬元後，經營溢利及盈利分別增加15%及99%。該增幅主要是維他奶在中國內地調整架構開支及香港業務表現穩健所致，惟部分增幅被澳洲的短期挑戰所抵消。
按業務地區劃分，中國內地經營溢利以當地貨幣計算錄得44%增長，相當於經營溢利率10%。 香港及澳門業務核心業務紮實穩定，產品創新帶來強勁增長。撇除2019冠狀病毒病疫情相關政府補貼，經營溢利增長22%。澳洲及新西蘭的收入與盈利能力受到短期生產及物流問題影響，加上成為全面擁有權的過渡期內 產生了其他經營費用。 新加坡豆腐出口銷售增加，抵消當地豆腐產品及飲品銷售的激烈競爭。
維他奶同日宣佈，現任非執行董事羅其美獲委任為董事會副主席，即日生效。
維他奶績前收報9.16元，半日微跌0.2%。
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