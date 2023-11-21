名創優品（9896）公布，第一季多賺48.8%，至6.12億元人民幣(下同)，經調整EBITDA10.14億元，按年增52.8%，按季增18.6%。期內收入37.91億元，按年增36.7%，按季增16.6%。毛利率為41.8%，2022年同期為35.7%，前一季度為39.8%。
名創優品門店數量截至9月30日，達到6,115間，按年增819間，按季增長324間。其中，位於中國的名創優品門店數量截至年9月30日為3,802間，按年增533間，按季增長198間。位於海外的數量為2,313間，按年增長286間，按季增長126間。
TOP TOY門店數量截至年9月30日為122間，按年增13間，按季增長4間。
9月底止來自內地的收入為24.95億元，按年增34.7%，主因內地名創優品門店平均門店數量按年增長14.0%，且平均單店收入按年增長23.8%，帶動來自名創優品中國線下門店的收入按年增長41.2%，及TOP TOY的平均門店數量按年增長16.5%，且平均單店收入按年增長25.4%，帶動來自TOP TOY的收入按年增長46.1%。
主席兼首席執行官葉國富表示，於國內和海外的單店GMV均保持了接近25%的按年增速。預計在2023自然年度內再淨開100-200個新店。同時將全力以赴完成全年350-450的海外門店淨增長目標。
公司又披露，初步估計，10月主要受名創優品門店平均單店GMV增長約11%推動，名創優品的中國線下門店GMV按年增長超40%。名創優品的海外業務GMV按年增長約30%。
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