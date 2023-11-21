他續指，網絡年代開設實體店擴展東南亞市場未為必要，但開店仍為集團進軍東南亞的考慮選項。

徐子軒稱，目前受地緣政治影響，油價及金價等對美元敏感的產品，或受投資者青睞，英皇金融旗下有槓桿成份產品，其波動性則切合投資者需要，他發現投資者利用此時機作槓桿買賣，以獲取更大利益。他表示其交易手數和量計於每月不斷增加，目前計粗略估算已按年升兩成。

英皇金融集團7月推出外匯對及貴金屬產品買賣手機應用程式Eunify，徐子軒表示，過往客戶使用電話下單或網上平台形式，現時Eunify 推出後，約有四成至五成的客户轉用手機應用程式下單，更指滿意客戶數量增長。他續指，其手機應用程式可使用人面識別於幾分鐘內開户，而集團更為少數可用信用卡入款投資的公司。

徐子軒表示，有意明年於新界或其他地方多開兩間體驗店，他更指旺角體驗店裝潢成本已花數百萬元，有意聯同主要從事財富管理的英皇資本，舉辦大型投資講座，為投資者提供不同資訊；他提到，目前英皇金融數以萬計客戶，而集團有意增聘人手，現時有雙位數的職位空缺。

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