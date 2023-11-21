新世界股東大會今日審議包括重選董事等多項議程，重選包括鄭家純、鄭家純侄子兼新世界非執董鄭志恒、老臣子薛南海等董事。據現場了解及所見鄭家純有親自出席股東大會，其子兼新世界非執董鄭志明及鄭家純侄兒鄭志恒亦有出席，但當問到接班人問題，鄭志明僅表示「下次，下次（回應）啦，下次做專訪。」

據聯交所資料，杜惠愷在今年5月以20.116元沽清其在新世界持有的80.53萬股，目前他仍間接經「配偶權益」持有部分新世界系債券等權益。

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