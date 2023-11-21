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恒指收市跌44點 小米跌4.9% 科指跌0.9% 北水續流出

港股先升後跌，昨晚傳內地推內房白名單，刺激一眾內房今早爆升，不過，中午傳出人行限制明年首季貸款，內銀倒跌，內房升幅亦大為收窄。近日炒美國息口見頂的科技股亦回吐，拖累科指尾市失守100天及250天線。A股、美期同樣先升後跌，港股亦跟隨，港元亦轉貶值，大市成交上升並續逾千億，北水則連續第二日流出，但流出金額較上日減少60%。

恒指今早高開154點，高位升279點，低位跌89點，高低波幅369點。金融、通訊服務、信息技術、能源股推低大市。上升股份比例為33.28%，下跌為29.26%，無升跌為37.45%。

恒指收市跌44點或0.25%，報17733點，大市成交金額1072億元，較上日增加0.83%，是11月16日1152億元成交後最多；國指跌26點或0.44%，報6076點。恒生科技指數收報4037點，跌0.99%。

藍籌股成交金額506.08億元，佔大市成交47.2%；科指成份股成交金額356.99億元，佔大市成交33.3%；國指成份股成交金額457.38億元，佔大市成交42.66%。

24隻雙櫃台股，總成交0.96億元人民幣，相當於約1.05億港元，佔大市成交的0.1%。

窩輪及牛熊證成交金額增加18.38%，至87.58億元，佔大市成交8.16%。牛熊證成交金額21.69億元，增加31.67%；窩輪成交金額65.88億元，增加14.56%。

騰訊（0700）、友邦（1299）、匯控（0005）拖累大市。阿里巴巴（9988）、美團（3690）、京東（9618）貢獻恒指較多。

藍籌26隻升，50隻下跌，4隻無升跌。龍湖（0960）升4.76%，收報13.64元，是升幅最大的藍籌，小米（1810）跌4.94%，收報15.38元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股8隻升，22隻下跌。升幅最大的是百度（9888）收報107.4元，升2.78%；跌幅最大的是小米（1810）收報15.38元，跌4.94%。

恒指10天線(17598.41點)早段曾穿50天線(17610.07點)，收市則未能成功。科指跌穿100天線(4036.86點)、250天線(4065.39點)，下試10天線(4014.09點)。

北水南下合計淨流出24.36億元，較上日減少60.11%，連續第2日流出，累計流出85.44億元，對上一次連續2日淨流出是7月10日。南水北上合計淨流入1.42億元人民幣，較上日減少89.64%，連續第2日流入，累計流入15.15億元。

午後消息股表現

香港電訊（6823）旗下Now TV 獲NBA三年播放權。收報8.25元，跌0.48%。

人行限內銀首季信貸投放 增量料減25%。中國銀行（3988）收報2.89元，無升跌。建行（0939）收報4.58元，跌0.87%。工商銀行（1398）收報3.79元，跌1.04%。

新世界（0017）鄭家純揚言物色接班人 次子鄭志明：下次回應 妹夫：唔好講笑。收報15.7元，升1.29%。

天韵國際（6836）3億人幣購健力寶股份。收報3.4元，升1.8%。

領展（0823）旗下廣州天河領展廣場改造後首月銷售年增65% 人流增四成。收報39.7元，升2.32%。

名創優品（9896）首季多賺48% 毛利率升至41.8%。收報54元，升3.15%。

深高速（0548）：分拆益常高速REITs獲中證監及上交所受理。收報6.4元，升0.47%。

維他奶（0345）半年多賺15% 中期息1.4仙。收報9.12元，跌0.65%。

今早及隔晚消息股表現

攜程（9961）第三季多賺16倍 營業額升一倍。收報275.6元，跌1.71%。

50間內房據報將列入白名單 獲金融支持。萬科（2202）收報8.2元，升4.06%。龍湖地產（0960）收報13.64元，升4.76%。融創（1918）收報2.61元，升12.02%。

康健國際（3886）：中人壽擬悉數罷免執董 股東鬥爭損害股東價值。收報0.315元，無升跌。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，萬國數據（9698）收報10.98元，跌2.49%。快手（1024）收報58.5元，跌2.66%。金山軟件（3888）收報30.5元，跌1.45%。金山雲（3896）收報2.69元，跌2.54%。同程旅行（0780）收報15.14元，升2.57%。

華星（8237）：入稟追前主席等三人5160萬元。停牌。

融創中國（1918）債券重組正式生效。收報2.61元，升12.02%。

經濟日報集團（0423）半年虧損2026萬元。收報0.94元，跌2.08%。

小米（1810）第三季調整盈利增1.8倍。收報15.38元，跌4.94%。

港交所（0388）：衍生產品市場料12月22日起實施持倉限額優化措施。收報290.2元，跌0.68%。

中移動（0941）10月5G用戶增加841萬戶。收報62.75元，跌0.08%。

新世界（0017）：完成出售新創建，落實派特別息1.59元。收報15.7元，升1.29%。

中港照相（1123）發盈喜，料中期純利最多賺3200萬元。收報0.147元，升17.6%。

蔚來（9866）秦力洪：不會倒閉，請大家放心體驗和買車。收報59.65元，升0.08%。

破頂股表現

破頂股包括，DEYUN HOLDING（1440）創上市新高，見2.1元，收報1.83元，跌1.61%；達力普控股（1921）創上市新高，見4.9元，收報4.88元，升0.62%；三星ＦＡＮＧ（2814）創上市新高，見24.12元，收報24.06元，升1.95%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1090.6元，收報1090.6元，升0.05%；ＧＸ亞太高股息率（3116）創上市新高，見67.36元，收報67.16元，升1.21%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1030.85元，收報1030.65元，無升跌；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1097.55元，收報1097.55元，升0.02%；Ａ南方人民幣－Ｒ（83189）創上市新高，見162.55元，收報162.55元，升0.03%；科倫博泰生物（6990）創上市新高，見98.35元，收報91.85元，升1.21%；巨星傳奇（6683）創上市新高，見10.82元，收報10.56元，升1.54%；新東方（9901）創52周高，見56.8元，收報55元，跌0.45%；德昌電機控股（0179）創52周高，見12.4元，收報12.02元，升8.09%；白花油（0239）創52周高，見1.92元，收報1.92元，升7.26%；中聯發展控股（0264）創52周高，見1.25元，收報1.25元，升14.68%；聯亞集團（0458）創52周高，見2.05元，收報2.05元，無升跌；中國海外諾信（0464）創52周高，見0.39元，收報0.39元，升5.41%；長城環亞控股（0583）創52周高，見0.26元，收報0.255元，升2%；海通國際（0665）創52周高，見1.48元，收報1.48元，升0.68%；雅天妮集團（0789）創52周高，見0.9元，收報0.88元，升27.54%；ＢＣ科技集團（0863）創52周高，見7.2元，收報6.73元，升8.9%。

破底股方面

24隻股份創上市新低，其中十隻包括，建業新生活（9983）低見1.84元，收報1.9元，跌3.55%；中國新華教育（2779）低見0.51元，收報0.54元，跌1.82%；東軟教育（9616）低見2.62元，收報2.65元，跌1.12%；稻草熊（2125）低見0.475元，收報0.495元，跌4.81%；智富資源投資（0007）低見0.081元，收報0.09元，無升跌；恒基發展（0097）低見0.145元，收報0.147元，無升跌；新宇環保（0436）低見0.066元，收報0.07元，升1.45%；高山企業（0616）低見0.236元，收報0.26元，升5.26%；貝森金融（0888）低見0.038元，收報0.038元，跌7.32%；北海康成－Ｂ（1228）低見1.08元，收報1.13元，跌1.74%。

48隻股份創52周低，其中十隻包括，太平洋酒吧（8432）低見0.056元，收報0.057元，跌19.72%；威雅利（0854）低見1.78元，收報1.79元，跌8.21%；中遠海發（2866）低見0.79元，收報0.8元，無升跌；茂盛控股（0022）低見0.057元，收報0.061元，升1.67%；CHEVALIER INT'L（0025）低見5.5元，收報5.5元，無升跌；國浩集團（0053）低見55元，收報55.3元，跌3.41%；新鴻基公司（0086）低見2.38元，收報2.38元，無升跌；國銳地產（0108）低見0.365元，收報0.375元，跌7.41%；中達集團控股（0139）低見0.02元，收報0.021元，無升跌；NATIONAL ELEC H（0213）低見0.66元，收報0.66元，跌2.94%。

異動股

上升異動股，包括，鈞濠集團（0115）收報0.185元，升60.87%；易點雲（2416）收報7.82元，升46.72%；錦勝集團（控股）（0794）收報0.249元，升38.33%；綠色經濟（1315）收報0.235元，升30.56%；伯明翰體育（2309）收報0.52元，升28.4%；GUANZE MEDICAL（2427）收報0.41元，升28.13%；雅天妮集團（0789）創52周高，見0.9元，收報0.88元，升27.54%；華邦科技（3638）收報0.315元，升27.02%；天瑞汽車內飾（6162）收報0.08元，升25%；卡賓（2030）收報0.77元，升24.19%；紫荊國際金融（8340）收報0.315元，升23.53%。

下跌異動股，包括，世大控股（8003）收報0.345元，跌30.3%；華聯國際（0969）收報0.122元，跌27.38%；智昇集團控股（8370）收報0.07元，跌22.22%；太平洋酒吧（8432）見52周低0.056元，收報0.057元，跌19.72%；瀛晟科學（0209）收報0.079元，跌18.56%；金寶通（0320）見52周低0.29元，收報0.29元，跌18.31%；官醞控股（8513）收報0.093元，跌16.96%；聲揚集團（8163）收報0.108元，跌16.92%；TL NATURAL GAS（8536）收報0.8元，跌15.79%；大同機械（0118）收報0.245元，跌15.52%。

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