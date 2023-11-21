港股先升後跌，昨晚傳內地推內房白名單，刺激一眾內房今早爆升，不過，中午傳出人行限制明年首季貸款，內銀倒跌，內房升幅亦大為收窄。近日炒美國息口見頂的科技股亦回吐，拖累科指尾市失守100天及250天線。A股、美期同樣先升後跌，港股亦跟隨，港元亦轉貶值，大市成交上升並續逾千億，北水則連續第二日流出，但流出金額較上日減少60%。