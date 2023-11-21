統計處指，10月份升幅較大主要是由於差餉寬減及為期一年的公共房屋的額外租金寬免均於9月份結束。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，綜合消費物價指數在10月份的按年升幅（即基本通脹率）為1.7%，較9月（1.8%）為低。

政府發言人表示，10月份基本消費物價通脹率維持溫和。外出用膳及外賣和衣履的價格按年繼續明顯上升。其他主要組成項目承受的價格壓力仍然大致受控。

展望將來，整體而言通脹在短期內應會持續溫和。外圍價格壓力預期會進一步減弱。隨着經濟繼續恢復，本地營商成本或會面對一些上升壓力，但短期內應會維持受控。政府會繼續留意情況。

統計處指，經季節性調整的綜合消費物價指數，截至10月止的三個月的平均每月升幅為0.5%，而截至9月止的三個月的相應升幅則為0.2%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應的升幅均為0.1%。

從細分指數分析，甲類、乙類及丙類消費物價指數在10月份的按年升幅分別為3.2%、2.5%及2.4%，而9月份的相應升幅則分別為2.1%、2.0%及2.1%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，甲類、乙類及丙類消費物價指數在10月份的按年升幅分別為1.7%、1.7%及1.9%，在9月份的升幅則分別為1.8%、1.7%及1.9%。

經季節性調整的甲類、乙類及丙類消費物價指數，截至10月止的三個月的平均每月升幅分別為0.6%、0.4%及0.4%，而截至9月止的三個月的相應升幅分別為0.1%、0.1%及0.2%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，截至10月止的三個月，經季節性調整的甲類、乙類及丙類消費物價指數的平均每月升幅分別為0.1%、0.2%及0.2%，而截至9月止的三個月的相應升幅則分別為0.1%、0.1%及0.2%。

在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在10月份錄得按年升幅的類別為煙酒（上升18.3%）、衣履（上升6.3%）、外出用膳及外賣（上升3.9%）、雜項服務（上升3.3%）、住屋（上升2.7%）、交通（上升2.3%）、雜項物品（上升1.9%）、基本食品（上升1.4%），以及電力、燃氣及水（上升0.2%）。

另一方面，綜合消費物價指數在10月份錄得按年跌幅的類別為耐用物品（下跌1.2%）。

以首十個月合併計算，綜合消費物價指數較一年前同期上升2.0%，甲類、乙類及丙類消費物價指數的相應升幅分別為2.2%、1.9%及2.0%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應升幅則分別為1.8%、1.8%、1.6%及1.8%。

截至10月止的三個月，綜合消費物價指數較一年前同期上升2.2%，而甲類、乙類及丙類消費物價指數分別上升2.4%、2.1%及2.1%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應升幅則分別為1.6%、1.7%、1.6%及1.8%。

截至10月止的十二個月，綜合消費物價指數較一年前同期平均上升2.0%，甲類、乙類及丙類消費物價指數的相應升幅分別為2.1%、1.9%及2.0%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應升幅則分別為1.8%、1.8%、1.7%及1.8%。

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