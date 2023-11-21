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安永：今年港新股集資額料為03年後新低 明年亦僅得500億元

會計師行安永發表「2023年中國內地和香港IPO市場報告」，該行以截至今日的公開信息統計，預計今年集資額413億元，為繼2003年沙士以後、20年來新低，但該行暫未有2003年當時實際數字提供。另外，安永基於息口高企、近日多間大型公司暫緩到港上市計劃，料本港新股明年全年集資額為500億元。

安永香港資本巿場服務發言人賴耘峯，以截至今日的公開信息統計估算，今年港股市場將共有61家公司上市，較去年同期跌19%；預計集資額達413億元，按年暴瀉59%。

賴耘峯續指，估計全年平均集資額為6.77億元，為10年以來低位，他提到香港今年缺乏大型IPO，而今年以來最大IPO集資額為50億元，惟去年有3家過百億元的IPO，而50億元以上IPO亦有6家。

賴耘峯解釋，近年較流行的中概股回歸，今年僅得1家，而且該公司是以介紹形式上市，並未有實際集資額，再加上無大型公司到港上市，令今年港股集資額大為削減。另外，賴耘峯提到今年上市新股中，有四成以下限定價發售。

安永預測，香港今年全年於全球交易所排名，由去年的第4跌至第6，集資額53億美元（約413億港元）；落後滬、深交易（第1、2位），集資額分別為271億美元及202億美元；同時於亞洲區內遜於印度（第5位），集資額約為66億美元。

安永亞太區上市服務主管蔡偉榮指，今年全球10 大IPO公司無一間於香港上市，以及大型企業於種種原因下延遲上市計劃有關，令香港交易所排名下滑。

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