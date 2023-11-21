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快手第三季扭虧 録經調整利潤32億

快手（1024）公布，截至今年9月底止第三季收入279.5億元（人民幣，下同），按年升20.8%，利潤21.82億元，去年同期則虧損27.12億元。

按非國際財務報告準則計算，第三季經調整利潤31.73億元，去年同期虧損1.14億元；經調整EBITDA（息稅折舊攤銷前利潤）49.8億元，按年升3.9倍。

期內平均日活躍用戶為3.866億，按年增長6.4%；平均月活躍用戶為6.847億，升9.4%；電商商品交易總額（GMV）為2,902億元，增長30.4%。

按業務劃分，線上營銷服務收入按年升26.7%至147億元，主要是由於平台流量增長、多元化的產品組合及基於行業屬性的精細化運營，推動了營銷客戶數量增加。直播業務收入增8.6%至97億元，受惠豐富的內容供給和持續優化的直播生態系統。其他服務收入增加36.6%至35億元。

今年1至9月，收入為809億元，按年升22.8%，利潤27.87億元，對比去年同期蝕121.42億元。非國際財務報告準則計算，首9個月經調整利潤59.09億元，去年同期錄經調整虧損57.1億元。經調整EBITDA錄112.9億元。

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