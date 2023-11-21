百度（9888）公布今年第三季業績，期內總收入按年升6%至344.47億元（人民幣、下同），經調整純利為73億元，按年升23%，勝市場預期。百度旗下AI大模型「文心一言」近月向全社會開放，目前文心一言用戶數已達7000萬。
百度創始人、董事長兼首席執行官李彥宏表示，在生成式AI和基礎模型的新興機會下，百度不斷強化技術、改進產品，特別是推出文心大模型4.0，亦利用文心大模型和文心一言的能力，重構了消費級、企業級產品及自身運營，帶來AI原生體驗同時不斷提升效率。
百度首席財務官羅戎表示，百度核心本季保持穩定利潤率，今後將繼續優先投資人工智慧，特別是生成式AI和基礎模型，繼續關注效率和戰略資源分配。
百度核心上季收入為266億元，按年升5%；當中在線營銷收入按年升5%至197億元，非在線營銷收入為69億元，同比增長6%。百度APP於9月的月活躍用戶達到6.63億，按年升5%。
此外，愛奇藝收入為80億元，按年升7%。愛奇藝上季日均總訂閱會員數為1.075億，按年下跌6.4%，不過單會員月均會員收入為15.54元，按年升12%。
智能駕駛業務方面，自動叫車服務蘿蔔快跑上季共提供82.1萬次乘車服務，按年升73%。截至今年9月底，蘿蔔快跑為公眾提供的累計單量達到410萬。
百度今日收市報107.4元，升2.8%；績後美股（美： BIDU）盤前現升1.7%。
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