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數碼港伙香港房地產科技協會 推動PropTech及ConTech在港發展

數碼港與香港房地產科技協會今日簽署合作備忘錄，共同推動房地產科技（PropTech）和建築科技（ConTech）範疇的新技術和創新解決方案在香港及其他地區的發展。

根據合作備忘錄，數碼港及香港房地產科技協會將會協力推動都市化科技發展，包括舉辦有關都市化科技的比賽及論壇，提升業界認知及參與。

雙方亦合作加快房地產與建造業的數碼轉型，包括提升業界與初創的聯繫，透過數碼港龐大的網絡資源，讓協會的成員及企業夥伴對接數碼港的數碼科技社群，促進都市化科技解決方案或產品的應用，同時推動產業和 人才發展。數碼港亦會派代表加入協會的創新與科技委員會，推動前沿技術發展及應用。

數碼港行政總裁任景信表示，要推動智慧城市發展，科技應用不可或缺，如採用創新科技驗樓，無人機檢查樓宇外牆、影像分析監察工地安全、以地理空間數據輔助項目規劃等，都 是以科技建構綠色智慧城市、優化城市生活環境的重要一環。數碼港期待與香港房地產科技協會合作，為傳統業界與創新科技建立連結，推動採用房地產及建築科技，為業界注入新動力，開拓更多改善工程、環境及效率的新技術和應用，共同推動可持續綠色智慧城市發展。

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