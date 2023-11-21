引入新豁免安排的目的是為獨立投資者提供更多靈活性。上市發行人在首次公開招股時獲得更多獨立投資者參與，將有助促進整個首次公開招股的定價流程，令發行價更貼近市場價格。

新豁免安排即時生效，首次公開招股如符合3項新的「規模豁免條件」便可進行「雙重參與」。

新的「規模豁免條件」包括發售總額至少為10億元；按此項豁免所允許的所有現有股東及其緊密聯繫人的配股不超過所發行證券總數的30%；及上市申請人的每名董事、行政總裁、控股股東及監事必須確認，他們或其緊密聯繫人未有根據本項豁免獲分配上市申請人的發售證券。

港交所上市主管伍潔鏇表示，相信這項新安排有利於整個建簿及股份分配過程，同時在兼顧便利市場運作及保障投資者之間取得平衡。

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