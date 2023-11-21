融創中國（1918）公布，旗下非全資附屬公司上海顥軒與新湖中寶分別持有上海亞龍項目的50%，上海顥軒將向項目提供總額不超過34.8億元人民幣（下同）的借款，同於上海亞龍項目的開發建設，期限不超過三年，其中最後一年為寬限期。
集團指，集團全資附屬公司融創房地產已於今日就借款合同與上海顥軒簽訂借款保證合同，據此，融創房地產同意向項目公司提供對應本金額不超過人民幣17.4億元的連帶責任保證擔保，期限為借款合同項下債務履行期限屆滿之日起3年。
集團指，上海亞龍項目位於上海市黃浦區，佔地面積約為9.6萬平方米，總建築面積約為43萬平方米，住宅總可售面積約為22.8萬平方米。該筆借款將為項目開發建設提供資金支持，集團就該筆借款向項目公司提供擔保有利於支持項目恢復正常開發建設。
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