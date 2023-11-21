廣州天河領展廣場前身為太陽新天地，2021年6月由領展斥資32.05億元收購。竺海群指，上月商場客流量和銷售額均創新高，客流量按年及按月均升40%；銷售額則按年升65%，按月升30%。首期投資回報率約12%。他又表示，待商場營運穩定後，考慮在明年進行第二期AEI工程。

首次視察該商場的行政總裁王國龍笑言，通關後未去廣州「因為去咗澳洲」，而選擇該商場為第二個AEI項目，主要看中天河區發展較成熟，周邊競爭對手不多，他又表示，天河領展廣場定位是社區商場，主要服務當地消費者。

領展將內地資產的投資比例定為20%，目前僅13%，王國龍直言，比例數字會隨投資項目變化而浮動，不會盲目為追求目標而投資，而是要考慮發展前景、消費力等，在全球物色最適合的才出手。他又重申，目前沒有出售內地資產的計劃，坊間流傳的是「沒根據的舊消息」。