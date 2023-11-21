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領展廣州天河領展廣場開幕

領展（0823）旗下廣州天河領展廣場昨日正式開幕，是繼深圳領展中心城後第二個資產提升工程（AEI）項目。領展中國內地董事總經理竺海群致辭時表示，首期資產提升工程於9月底已完成，涉資約3億元（人民幣，下同），有新60個新品牌進駐商場，包括連鎖客家菜品牌客語及親子主題樂園Meland Club，現時商場整體出租率已升至約95%。

廣州天河領展廣場前身為太陽新天地，2021年6月由領展斥資32.05億元收購。竺海群指，上月商場客流量和銷售額均創新高，客流量按年及按月均升40%；銷售額則按年升65%，按月升30%。首期投資回報率約12%。他又表示，待商場營運穩定後，考慮在明年進行第二期AEI工程。

首次視察該商場的行政總裁王國龍笑言，通關後未去廣州「因為去咗澳洲」，而選擇該商場為第二個AEI項目，主要看中天河區發展較成熟，周邊競爭對手不多，他又表示，天河領展廣場定位是社區商場，主要服務當地消費者。

領展將內地資產的投資比例定為20%，目前僅13%，王國龍直言，比例數字會隨投資項目變化而浮動，不會盲目為追求目標而投資，而是要考慮發展前景、消費力等，在全球物色最適合的才出手。他又重申，目前沒有出售內地資產的計劃，坊間流傳的是「沒根據的舊消息」。