道瓊斯工業平均指數收跌62點，跌幅0.18%，報35088點。標普500指數收跌9點，跌幅0.21%，報4538點。納斯達克綜合指數收跌84點，或0.6%，報14199點。

高盛跌1.32%，報334.97美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累29點，而聯合健康升0.84%，報539.59元，貢獻道指29點。

科技股方面，蘋果收市報190.64元，跌0.42%，谷歌母公司Alphabet收市報136.97元，升0.52%，亞馬遜收市報143.9元，跌1.52%，Facebook收市報336.98元，跌0.87%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.09%，報455點。德國DAX指數收跌0.01%，報15900點；法國CAC 40指數跌0.25%，報7229點；英國富時100指數收跌0.2%，報7481點。

納斯達克中國金龍指數收跌2.24%，報6531點。

美國2年期債息曾跌最多1.09%，低見4.8574厘，是11月17日4.7942厘後最低。收市報4.8723厘，是11月16日後收市新低，當日報4.8375厘。

美國10年期債息曾跌最多0.88%，低見4.381厘，是11月17日4.3772厘後最低。收市報4.3926厘，是9月19日後收市新低，當日報4.3586厘。連跌4日，累計跌0.1387厘，對上一次連跌4日是8月30日。

美2年期10年期債息續倒掛，曾收窄至45.516基點，是11月20日42.202基點後最窄。收市報48.394基點，是11月17日後收市新高，當日報45.22基點。

美3個月10年期債息續倒掛，曾擴闊至105.733基點，是9月22日106.83基點後最闊。收市報100.27點，是9月22日後最闊，當日報106.627基點。連跌2日，累計跌3.987點，對上一次連跌2日是11月14日。

道指曾跌最多0.32%，是11月16日後最大跌幅，當日跌幅為0.49%。低見35038.44點，是11月20日34907.98點後最低。收市報35088.29點，是11月17日後收市新低，當日報34947.28點。

標指曾跌最多0.48%，是11月13日後最大跌幅，當日跌幅為0.49%。低見4525.51點，是11月20日4510.36點後最低。收市報4538.19點，是11月17日後收市新低，當日報4514.02點。

納指曾跌最多0.97%，是11月9日後最大跌幅，當日跌幅為1.06%。低見14146.31點，是11月20日14134.2點後最低。收市報14199.98點，是11月17日後收市新低，當日報14125.48點。

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