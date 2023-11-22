個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.72%，折合報322.45元；阿里巴巴（9988）升1.22%，折合報76.93元；美團（3690）跌0.49%，折合報109.96元；匯控（0005）升032%，折合報60.14元；建行（0939）跌0.93%，折合報4.54元。

道期現跌0.011%；標期現跌0.08%；納期現跌0.19%。日本東證指數現升0.23%；韓國KOSPI指數現跌0.56%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.07%。

VIX指數隔晚跌0.44%或0.06點，報13.35點。

紐油現跌0.01%或0美元，報77.76美元；布油現升0.15%或0.13美元，報82.45美元；金價現跌0.02%或0.45美元，報1997.84美元；LME 銅期貨隔晚升0.21%或18.5美元，報8449美元。美國10年期債息現升0.08%或0.0039厘，報4.3965厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，謝瑞麟（0417）、寶尊電商－Ｗ（9991）、中國動向（3818）、香港興業國際（0480）、HYPEBEAST（0150）、健倍苗苗（2161）、東方表行集團（0398）等。

山西安裝（2520）上市，定價2.18元。

亞洲電視（0707）未能償還7100萬負債被提出清盤呈請。

領展（0823）廣州天河領展廣場開幕。

融創中國（1918）借款35億人幣予合營公司，期限不超過3年。

港交所（0388）修訂指引，新股基礎投資者准於招股期間加碼認購。

金山軟件（3888）第三季扭虧，賺2849萬元人幣。

同程旅行（0780）上季經調整溢利按年升1.47倍至6.21億人幣。

維他奶（0345）下半年無意加價，主席或於兩到三年內交棒羅其美。

百度（9888）第三季經調整純利按年升23%至73億人幣勝預期，盤前升1.7%。

內地金融部門據報對內銀提出「三個不低於」，另擬修改開發貸等辦法。

快手（1024）第三季扭虧，録經調整利潤32億。

翠華（1314）發盈喜，料中期轉賺700萬元。

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