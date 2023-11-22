在承認違反《銀行保密法》後，美國司法部、財政部和商品期貨交易委員會(CFTC)對這家交易所長達數年的調查隨之結束。

幣安承認其平台上允許與哈馬斯和其他恐怖組織進行交易、違反反洗錢規定、無牌照經營匯款業務，和違反美國的制裁措施。該43億美元當中，18億美元為刑事罰款，25億美元則屬被沒收。此案罰沒資金將在司法部、CFTC和其他機構之間分配。

趙長鵬方面，原本面臨最高10年的監禁，但根據認罪協議，刑期預計不會超過18個月。美國司法部尚未決定對他要求多長刑期。

美國財政部稱，幣安的違規行為包括未能阻止和報告與恐怖分子的可疑交易，其中包括哈馬斯卡桑旅，巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織，蓋達組織，以及伊拉克和敘利亞的伊斯蘭國組織。當前以色列和哈馬斯正處於戰爭狀態。

據法庭文件，幣安還允許美國和伊朗客戶在其平台上進行了至少110萬筆交易，價值超過8.98億美元。

司法部長表示，「幣安成為世界上最大的加密貨幣交易所，部分原因就在於它犯下的罪行；現在它將支付美國歷史上超大金額的公司罰款」。

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