恒指今早高開2點或0.02%，報17736點，大市成交金額18億元；國指今早高開3點或0.06%，報6080點。恒生科技指數開市報4034點，跌0.06%。通訊服務、非必需消費品、能源股推動大市。上升股份比例為4.91%，下跌為5.3%，無升跌為89.78%。