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恒指高開2點 科指跌0.06% 攜程跌6.8% 山西安裝上市平開

恒指今早高開2點或0.02%，報17736點，大市成交金額18億元；國指今早高開3點或0.06%，報6080點。恒生科技指數開市報4034點，跌0.06%。通訊服務、非必需消費品、能源股推動大市。上升股份比例為4.91%，下跌為5.3%，無升跌為89.78%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、中海油（0883）貢獻恒指較多。友邦（1299）、美團（3690）、建行（0939）拖累大市。

藍籌21隻升，33隻下跌，26隻無升跌。龍湖（0960）升1.47%，報13.84元，是升幅最大的藍籌，攜程（9961）跌6.82%，報256.8元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股9隻升，15隻下跌，6隻無升跌。升幅最大的是東方甄選（1797）開市報30元，升2.39%；跌幅最大的是攜程（9961）開市報256.8元，跌6.82%。

恒指10天線(17615.2點)升穿50天線(17602.87點)，指數續高於50天線。科指跌穿100天線(4037.18點)。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，謝瑞麟（0417）無成交，報0.9元。寶尊電商－Ｗ（9991）無成交，報8.16元。中國動向（3818）開市報0.265元，無升跌。香港興業國際（0480）無成交，報1.66元。HYPEBEAST（0150）無成交，報0.37元。健倍苗苗（2161）無成交，報1.12元。東方表行集團（0398）開市報3.89元，無升跌。

山西安裝（2520）上市，定價2.18元。開市報2.18元，無升跌。

亞洲電視（0707）未能償還7100萬負債被提出清盤呈請。無成交，報0.027元。

領展（0823）廣州天河領展廣場開幕。開市報39.6元，跌0.25%。

融創中國（1918）借款35億人幣予合營公司，期限不超過3年。開市報2.76元，升5.75%。

港交所（0388）修訂指引，新股基礎投資者准於招股期間加碼認購。開市報288.6元，跌0.55%。

金山軟件（3888）第三季扭虧，賺2849萬元人幣。開市報30.15元，跌1.15%。

同程旅行（0780）上季經調整溢利按年升1.47倍至6.21億人幣。開市報15.16元，升0.13%。

維他奶（0345）下半年無意加價，主席或於兩到三年內交棒羅其美。無成交，報9.12元。

百度（9888）第三季經調整純利按年升23%至73億人幣勝預期，盤前升1.7%。開市報109.6元，升2.05%。

內地金融部門據報對內銀提出「三個不低於」，另擬修改開發貸等辦法。建行（0939）開市報4.57元，跌0.22%。工商銀行（1398）開市報3.78元，跌0.26%。中國銀行（3988）開市報2.88元，跌0.35%。中國海外發展（0688）開市報14.82元，升0.27%。潤地（1109）開市報30.35元，升0.33%。融創（1918）開市報2.76元，升5.75%。

快手（1024）第三季扭虧，録經調整利潤32億。開市報58.75元，升0.43%。

翠華（1314）發盈喜，料中期轉賺700萬元。無成交，報0.196元。

破頂股表現

破頂股包括，海通國際（0665）創52周高，見1.48元，開市報1.48元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，智傲控股（8282）開市報0.118元，升14.56%；道和環球（0915）開市報0.084元，升10.53%；南南資源（1229）開市報0.14元，升10.24%；神通機器人教育（8206）開市報0.023元，升9.52%；稀鎂科技（0601）開市報0.093元，升6.9%；黛麗斯國際（0333）開市報0.33元，升6.45%；易點雲（2416）開市報8.31元，升6.27%；中國恒天立信國際（0641）開市報0.25元，升5.93%；融創（1918）開市報2.76元，升5.75%；信懇智能（1967）開市報0.42元，升5%。

下跌異動股，包括，名創優品（9896）開市報49元，跌9.26%；香港通訊國際控股（0248）開市報0.026元，跌7.14%；攜程（9961）開市報256.8元，跌6.82%；旭輝永升服務（1995）開市報1.25元，跌6.72%；松景科技（1079）開市報0.03元，跌6.25%；ＴＯＭ集團（2383）開市報0.63元，跌5.97%；天譽置業（0059）開市報0.017元，跌5.56%。

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