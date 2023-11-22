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JUMPSTARTER兩周公眾活動吸逾10萬人參與 港初創Allegrow Biotech奪冠

阿里巴巴創業者基金主辦的JUMPSTARTER今年首度於香港尖沙咀海濱舉辦大型線下創科盛典Tech by the Harbour，活動於11月8至19日期間吸引超過10萬人次參與。同時，第6屆阿里巴巴創業者基金／匯豐JUMPSTARTER 2023環球創業比賽也於11月16至17日在Tech by the Harbour主舞台進行，經過來自85個國家及地區逾1000家參賽者共15場的路演比賽，生物科技及生命科學領域Allegrow Biotech勇奪冠軍。

  

阿里巴巴香港創業者基金執行董事兼行政總裁周駱美琪表示，阿里巴巴創業者基金一致直力支持初創發展，尤其希望通過大型創業比賽JUMPSTARTER，攜手社會各界支持具潛力的初創項目成長。今年首度舉辦的Tech by the Harbour取得成功，希望這些參與者可更多認識創科的發展。阿里巴巴香港創業者基金也將繼續在支持初創發展方面推陳出新，並積極參與推動香港成為國際科創中心。

 

今屆JUMPSTARTER的30強隊伍中，大部份集中在先進科技、人工智能及數據、機械人技術（6間）、可持續發展（6間）、生物科技／生命科學（5間）、及醫療保健（5間），以上30強隊伍也有機會獲得投資評估，投資額合共達500萬美元。

今屆JUMPSTARTER冠軍Allegrow Biotech成立於2022年3月，是一家總部位於香港的生物技術公司，願景是為患者帶來高品質且具有成本效益的細胞治療產品。Allegrow Biotech主要運用多種生物材料建構「教練細胞」，為對抗疾病的「治療細胞」創造了完美的訓練營。這種創新方法令未來的細胞療法現在得以實現，讓人類更早受益於這一突破性技術。

 

 

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