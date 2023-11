阿里巴巴創業者基金主辦的JUMPSTARTER今年首度於香港尖沙咀海濱舉辦大型線下創科盛典Tech by the Harbour,活動於11月8至19日期間吸引超過10萬人次參與。同時,第6屆阿里巴巴創業者基金/匯豐JUMPSTARTER 2023環球創業比賽也於11月16至17日在Tech by the Harbour主舞台進行,經過來自85個國家及地區逾1000家參賽者共15場的路演比賽,生物科技及生命科學領域Allegrow Biotech勇奪冠軍。