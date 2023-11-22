港元現報7.7987元貶值26點子，曾貶值最多49點子，報7.801元，亦曾升值最多12點子，報7.7949元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌12.06點子至4.76179%，是11月17日後最低；1星期HIBOR升3.33點子至5.23113%，是9月29日後最高；2星期HIBOR升5.92點子至5.25566%，是9月29日後最高。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升6.42點子至5.5922%，是2001年1月3日後最高；6個月期HIBOR升4.93點子至5.61137%，是2001年1月3日後最高；12個月期HIBOR升3.14點子至5.62857%，是2022年12月23日後最高。

美元指數現報103.535貶值0.03點或0.03%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.44931%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.2358%，連續2日收窄，利差是10月02日後最窄，當日差距為-0.0419%。

對上一次連續2日收窄，是11月15日，當日利差報-0.4697%。

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