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恒指半日跌13點 北水轉流入 碧服升2% 舜宇跌4%

聯儲局同意在加息問題上謹慎行事，利率期貨顯示3月首次降息概率為25%，但輝達收入預測遜市場預期，拖累環球科技股走勢，科指曾升穿250天線，半日得而復失，內房股續升，恒指半窄幅波動，港元貶值曾穿7.8，北水轉流入。

恒指今早高開2點，高位升62點，低位跌50點，高低波幅113點。信息技術、衛生保健、實業、能源股推低大市。上升股份比例為19.88%，下跌為28.92%，無升跌為51.18%。

恒指半日跌13點或0.08%，報17720點，大市成交金額416億元；國指跌0.04點或0%，報6076點。恒生科技指數收報4032點，跌0.11%。

藍籌股成交金額159.19億元，佔大市成交38.26%；科指成份股成交金額118.7億元，佔大市成交28.53%；國指成份股成交金額147.36億元，佔大市成交35.42%。

24隻雙櫃台股，總成交0.29億元人民幣，相當於約0.31億港元，佔大市成交的0.08%。

窩輪及牛熊證成交金額減少37.1%，至55.08億元，佔大市成交13.23%。牛熊證成交金額9.27億元，減少57.23%；窩輪成交金額45.8億元，減少30.47%。

小米（1810）、友邦（1299）、平保（2318）拖累大市。騰訊（0700）、美團（3690）、阿里巴巴（9988）貢獻恒指較多。

藍籌30隻升，48隻下跌，2隻無升跌。碧桂園服務（6098）升2%，收報7.65元，是升幅最大的藍籌，舜宇（2382）跌4.48%，收報68.25元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股11隻升，18隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是百度（9888）收報112.9元，升5.12%；跌幅最大的是舜宇（2382）收報68.25元，跌4.48%。

恒指10天線(17613.58點)升穿50天線(17602.55點)。科指下試10天線(4015.29點)，跌穿100天線(4037.17點)，250天線(4067.3點)得而復失。

北水南下合計淨流入2.21億元，終止連續2日流出。南水北上合計淨流出17.16億元人民幣，終止連續2日流入

恒大（3333）許家印兩山頂豪宅據報遭債權人接管，市值逾15億。收報0.265元，跌1.85%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，謝瑞麟（0417）收報0.9元，無升跌。寶尊電商－Ｗ（9991）收報8.14元，跌0.25%。中國動向（3818）收報0.265元，無升跌。香港興業國際（0480）收報1.65元，跌0.6%。HYPEBEAST（0150）收報0.36元，跌2.7%。健倍苗苗（2161）收報1.12元，無升跌。東方表行集團（0398）收報3.87元，跌0.51%。

山西安裝（2520）上市，定價2.18元。收報2.18元，無升跌。

亞洲電視（0707）未能償還7100萬負債被提出清盤呈請。收報0.026元，跌3.7%。

領展（0823）廣州天河領展廣場開幕。收報40元，升0.76%。

融創中國（1918）借款35億人幣予合營公司，期限不超過3年。收報2.71元，升3.83%。

港交所（0388）修訂指引，新股基礎投資者准於招股期間加碼認購。收報290.6元，升0.14%。

金山軟件（3888）第三季扭虧，賺2849萬元人幣。收報29.15元，跌4.43%。

同程旅行（0780）上季經調整溢利按年升1.47倍至6.21億人幣。收報14.86元，跌1.85%。

維他奶（0345）下半年無意加價，主席或於兩到三年內交棒羅其美。收報9.07元，跌0.55%。

百度（9888）第三季經調整純利按年升23%至73億人幣勝預期，盤前升1.7%。收報112.9元，升5.12%。

內地金融部門據報對內銀提出「三個不低於」，另擬修改開發貸等辦法。建行（0939）收報4.59元，升0.22%。工商銀行（1398）收報3.8元，升0.26%。中國銀行（3988）收報2.88元，跌0.35%。中國海外發展（0688）收報15元，升1.49%。潤地（1109）收報30.6元，升1.16%。融創（1918）收報2.71元，升3.83%。

快手（1024）第三季扭虧，録經調整利潤32億。收報60.25元，升2.99%。

翠華（1314）發盈喜，料中期轉賺700萬元。收報0.196元，無升跌。

破頂股表現

破頂股包括，達力普控股（1921）創上市新高，見4.97元，收報4.9元，升0.41%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1098.3元，收報1098.3元，升0.07%；友寶（2429）創上市新高，見17.6元，收報17.36元，升17.14%；白花油（0239）創52周高，見1.92元，收報1.92元，無升跌；中聯發展控股（0264）創52周高，見1.25元，收報1.1元，跌12%；聯亞集團（0458）創52周高，見2.05元，收報2.05元，無升跌；中國海外諾信（0464）創52周高，見0.4元，收報0.4元，升2.56%；海通國際（0665）創52周高，見1.48元，收報1.48元，無升跌；雅天妮集團（0789）創52周高，見0.9元，收報0.69元，跌21.59%；國銀金租（1606）創52周高，見1.54元，收報1.54元，升15.79%；濟豐包裝（1820）創52周高，見6.31元，收報6.31元，無升跌；澳至尊（2031）創52周高，見0.248元，收報0.247元，升3.78%；香港潮商集團（2322）創52周高，見0.93元，收報0.92元，升2.22%。

破底股方面

12隻股份創上市新低，其中十隻包括，遠洋服務（6677）低見0.75元，收報0.83元，升5.06%；北海康成－Ｂ（1228）低見1元，收報1.05元，跌7.08%；一元宇宙（1616）低見0.038元，收報0.041元，升2.5%；維力生活科技（1703）低見0.041元，收報0.048元，跌18.64%；雅仕維（1993）低見0.375元，收報1.03元，跌0.96%；麥迪衛康（2159）低見0.6元，收報0.63元，無升跌；金力集團（3919）低見0.052元，收報0.052元，跌5.45%；樂享集團（6988）低見0.165元，收報0.166元，跌2.92%；藍月亮集團（6993）低見2.06元，收報2.09元，跌1.42%；東方匯財證券（8001）低見0.178元，收報0.19元，跌4.04%。

21隻股份創52周低，其中十隻包括，恒大汽車（0708）低見0.335元，收報0.34元，跌4.23%；嘉華國際（0173）低見2元，收報2.02元，無升跌；中遠海發（2866）低見0.79元，收報0.8元，無升跌；新鴻基公司（0086）低見2.25元，收報2.28元，跌4.2%；國銳地產（0108）低見0.34元，收報0.34元，跌9.33%；金寶通（0320）低見0.29元，收報0.29元，無升跌；上海証大（0755）低見0.012元，收報0.012元，無升跌；利亞零售（0831）低見0.65元，收報0.65元，無升跌；金朝陽集團（0878）低見5.4元，收報5.6元，升0.9%；常茂生物（0954）低見0.5元，收報0.52元，跌7.14%。

異動股

上升異動股，包括，南南資源（1229）收報0.181元，升42.52%；智傲控股（8282）收報0.14元，升35.92%；御德國際控股（8048）創52周高，見0.066元，收報0.065元，升35.42%；國美零售（0493）收報0.057元，升32.56%；星光文化（1159）收報0.31元，升24%；中國織材控股（3778）收報0.395元，升23.44%；中國錢包（0802）收報0.074元，升23.33%；遠東酒店實業（0037）收報0.88元，升22.22%；中國北大荒（0039）收報0.089元，升21.92%；TBKS HLDGS（1960）收報0.45元，升21.62%；勛龍（1930）收報0.35元，升18.64%。

下跌異動股，包括，大地國際集團（8130）收報0.029元，跌38.3%；綠色經濟（1315）收報0.176元，跌25.11%；雅天妮集團（0789）創52周高，見0.9元，收報0.69元，跌21.59%；維力生活科技（1703）創上市新低，見0.041元，收報0.048元，跌18.64%；築友智造科技（0726）收報0.162元，跌16.06%；創輝珠寶（8537）平上市低位0.029元，收報0.03元，跌14.29%；QPL INT'L（0243）收報0.181元，跌13.81%；威揚酒業控股（8509）收報0.46元，跌13.21%；滄港鐵路（2169）收報9.2元，跌12.38%；中聯發展控股（0264）創52周高，見1.25元，收報1.1元，跌12%；通達（0698）收報0.122元，跌11.59%。

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