聯儲局同意在加息問題上謹慎行事，利率期貨顯示3月首次降息概率為25%，但輝達收入預測遜市場預期，拖累環球科技股走勢，科指曾升穿250天線，半日得而復失，內房股續升，恒指半窄幅波動，港元貶值曾穿7.8，北水轉流入。