內地直播平台鬥魚（美：DOYU）董事會主席、首席執行官陳少杰在11月16日左右被成都警方逮捕。今日據成都公安官方微信號公布，經該局「偵查查明，陳某杰（男，39歲）涉嫌開設賭場罪。目前，陳某杰已被依法執行逮捕。案件正在進一步貨辦中。」
在11月初，已傳出陳少杰被當局帶走的消息，當時內媒引述熟悉事件的人士指，39歲的陳少杰於幾周前被帶走，其中一名知情人士指，當局正在調查鬥魚平台上的色情和賭博活動，兩種活動在中國都是非法的。
鬥魚剛在昨披露，陳少杰於11月16日左右被成都警方逮捕，尚未收到任何有關對陳少杰進行調查或其明顯被捕的原因的正式通知，公司無法對可能發生的後續法律訴訟（如有）的性質或預期時間表發表評論。
公告指，陳少杰持續被拘留以及隨後針對當事人的任何相關法律訴訟和執法行動可能會對公司的聲譽、業務和經營業績產生重大不利影響。
其他報道
港元拆息普遍向上 隔夜息回落 1個月HIBOR連升4日 3月期、6月創22年高
OpenAI董事會與Sam Altman談判 擬讓其重新掌舵
JUMPSTARTER兩周公眾活動吸逾10萬人參與 港初創Allegrow Biotech奪冠
恒指高開2點 科指跌0.06% 攜程跌6.8% 山西安裝上市平開
幣安認罪罰款43億美元 趙長鵬認罪並卸任CEO 罰款5000萬美元
港股ADR跌84點 夜期低水32點 謝瑞麟、寶尊電商、東方表行等業績