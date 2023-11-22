在11月初，已傳出陳少杰被當局帶走的消息，當時內媒引述熟悉事件的人士指，39歲的陳少杰於幾周前被帶走，其中一名知情人士指，當局正在調查鬥魚平台上的色情和賭博活動，兩種活動在中國都是非法的。

鬥魚剛在昨披露，陳少杰於11月16日左右被成都警方逮捕，尚未收到任何有關對陳少杰進行調查或其明顯被捕的原因的正式通知，公司無法對可能發生的後續法律訴訟（如有）的性質或預期時間表發表評論。

公告指，陳少杰持續被拘留以及隨後針對當事人的任何相關法律訴訟和執法行動可能會對公司的聲譽、業務和經營業績產生重大不利影響。

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