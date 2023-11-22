其後Sam Altman再發文稱，「我喜歡 OpenAI，過去幾天我所做的一切都是為了讓這個團隊及其使命保持一致。當我決定在周日晚上加入微軟時，很明顯地這對我和團隊來說是最好的道路。在新董事會和Satya(編按：微軟主席兼行政總裁Satya Nadella) 的支持下，我期待重返OpenAI，並鞏固我們與微軟的牢固合作伙伴關係」。

微軟總裁 Satya Nadella 亦發文稱，「我們對 OpenAI 董事會的變化感到鼓舞。 我們相信，這是邁向更穩定、資訊靈通和有效治理道路上的重要第一步。 Sam、Greg 和我進行了交談並同意，他們可以與 OpenAI 領導團隊一起發揮關鍵作用，以確保 OpenAI 繼續蓬勃發展並繼續履行其使命。 我們期待建立牢固的合作伙伴關係，為我們的客戶和合作伙伴提供下一代人工智慧的價值」。

OpenAI 前總裁 Greg Brockman 亦發文稱，「今晚回到 OpenAI 並繼續編碼」。

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