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Meta：繼續專注發展AI、Reels及商務式通訊

Meta（美：Meta）今日舉行年終回顧暨2024年前瞻傳媒簡介會，亞太區為Meta主要的增長動力，是Facebook用戶數量和增長率佔最多的地區，日活躍用戶（DAU）和月活躍用戶（MAU)分別佔全球43%及45%；DAU及MAU按年總增長率分別有53%和49%源自亞太區。

Meta亞太區副總裁Dan Neary表示，將繼續專注於3個關鍵創新領域，包括人工智能（AI）、Reels及商務式通訊，以幫助商家在旗下平台發展業務。

AI方面，Meta去年推出可自動定位、優化、創作和設置目標的AI效能產品Meta Advantage Suite，推出以來各項轉換率（conversion rate）均錄得增長，按年增長達20%。現時Meta超過一半的廣告客戶正在使用Advantage+ 創意工具以改善廣告中的圖像和文字。

Dan Neary指，現時是測試 Meta 新工具的好時機，包括可節省時間和資源，同時提高生產力的生成式AI廣告功能。Meta將繼續為企業加入更多的AI體驗和工具，最新推出的工具包括背景產生功能、圖像放大功能和文字版本功能。

問及AI安全問題，Dan Neary指出，Meta整個目標是確保採取非常負責任的方法，包括創建一個專門的跨學科團隊確保旗下AI人工智慧技術是負責任的設計和使用，亦與外部他又指，AI安全仍處於早期階段，Meta正在付出額外的努力，與各方合作實現目標。

 

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