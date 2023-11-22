傳奇虛擬寵物遊戲「尼奧寵物」Neopets在今個聖誕首次登陸香港，於銅鑼灣Fashion Walk開展一段奇幻動人的Y2K懷舊之旅。在1999年推出的尼奧寵物於千禧年代風靡全球，曾每月達超過 3,500 萬用戶，更被不少軟件開發人視為社交媒體的設計雛形。
由2023年12月1日起至2024年1月1日，銅鑼灣百德新街、食街及Fashion Walk商場中庭3個區域將搖身一變成為夢幻的尼奧世界，設7大打卡位展出5隻首臨亞洲的大型尼奧寵物立體裝置，更設期間限定精品店出售限量版商品，其中包括限量3000份的25周年特別版NeoHoods寵物帽及共12款角色的尼奧寵物時尚手機支架。
活動期間，尼奧寵物將會於每個周末為送上主題氣球；亦可在25周年限量版明信片上填寫節日祝福並投進信箱，讓親朋戚友感受滿滿的聖誕儀式感。
尼奧寵物首席執行官Dominic Law表示，「我很高興能夠與Fashion Walk合作，在香港舉辦尼奧寵物於亞洲的首個線下活動，重燃港人對這風靡一時的遊戲的回憶，共度佳節。在過去24年，尼奧寵物為大家創造了無數美好回憶，相信各位在香港長大的玩家和我一樣，都非常期待此次活動。這次適逢尼奧寵物25週年，我們重返亞洲市場，除了會為大家帶來全新的遊戲體驗，更希望能吸引更多玩家遊歷尼奧世界，共同創造歡樂時光」。
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