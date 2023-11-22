文心大模型正在為百度帶來更多收入增量。據悉，本季度內，在百度智能雲上使用文心大模型API的客戶增多，原有雲客戶增加投入，百度智能雲實現連續三季度盈利。李彥宏表示，隨著企業逐漸熟練、更廣泛地開發和使用AI原生應用，文心大模型的推理功能將為百度帶來持續的收入增長。

李彥宏表示，文心大模型4.0比預期更早面世，是百度最先進的基礎大模型，在理解、生成、邏輯、記憶四大核心能力上全面提升，這些能力對開發AI原生應用和解決方案至關重要。他指出，相較文心3.5和市場上其他模型，文心4.0能夠生成更結構化、更清晰的回答，尤其是在編程上表現突出。

11月初，百度基於文心大模型4.0上線專業版，針對企業和專業人士的需求開放收費使用。李彥宏表示，文心一言在國內率先收費，這使其拉開了與市場上其他模型的差距，愈來愈多企業和用戶願意為其付費。

李彥宏表示，對於企業來說，從頭開始訓練大語言模型非常困難，特別是難以實現「智能涌現」，因此，許多企業正在轉向使用文心大模型等領先的大語言模型來開發AI原生應用。自文心4.0發布后，有大量客戶已經在測試使用文心大模型4.0，11月上半月，文心大模型外部調用量對比上月同期增長超50%。

此外，為進一步促進文心大模型生態繁榮，百度於今年9月推出了插件平台「靈境矩陣」。李彥宏介紹說，插件能夠幫助用戶在更多場景執行任務。據介紹，目前有數百個插件可以通過文心大模型進行訪問和使用，首批插件合作伙伴包括攜程、中信出版集團、中國司法大數據研究院、新東方、汽車之家和TreeMind等企業和機構。

另外，李彥宏在電話會上指出，百度採用了以應用驅動的方式，通過AI原生應用來提升文心一言的能力。他認為，大模型行業即將進入整合階段，市場上只會留下少數幾個基礎大模型，而百度將會是其中之一，未來，基於文心大模型構建的原生應用的數量將達到百萬量級。

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