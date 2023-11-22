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息匯回軟 恒指收市升0.7點 成交跌至811億 盈富佔11%

聯儲局同意謹慎行事，並對通脹保持耐心，市場對加息見頂的憧憬稍為緩和，3月減息機會由上日的32.4%降至28.1%，美元回升，港元、人民幣、日圓均回軟，美債息亦上升，周五美國將公布PMI數據，港股美期變動不大，恒指收市倒升0.7點，A股則跌0.7%至1.2%，南水轉流出，北水流入見兩周高，大市成交則見兩周最少。美股輝達公布盈利預測後延長時段急跌，拖累科技股，攜程（9961）挫4%，盈富（2800）成交91億，為最高成交金額股。

恒指今早高開2點，高位升62點，低位跌83點，高低波幅146點。非必需消費品、金融、地產股推動大市。上升股份比例為26.15%，下跌為34.73%，無升跌為39.1%。

恒指收市升0.7點或0%，報17734點，大市成交金額811億元，較上日減少24.35%，是11月14日767.8億元成交後最少；國指跌1點或0.03%，報6074點。恒生科技指數收報4029點，跌0.18%。

藍籌股成交金額321.07億元，佔大市成交39.58%；科指成份股成交金額233.44億元，佔大市成交28.78%；國指成份股成交金額290.91億元，佔大市成交35.87%。

24隻雙櫃台股，總成交0.47億元人民幣，相當於約0.51億港元，佔大市成交的0.06%。

窩輪及牛熊證成交金額減少28.56%，至62.56億元，佔大市成交7.71%。牛熊證成交金額12.3億元，減少43.27%；窩輪成交金額50.25億元，減少23.72%。

阿里巴巴（9988）、友邦（1299）、美團（3690）貢獻恒指較多。匯控（0005）、騰訊（0700）、小米（1810）拖累大市。

藍籌35隻升，40隻下跌，5隻無升跌。碧桂園服務（6098）升2.27%，收報7.67元，是升幅最大的藍籌，攜程（9961）跌4.06%，收報264.4元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股9隻升，21隻下跌。升幅最大的是百度（9888）收報112.2元，升4.47%；跌幅最大的是金山軟件（3888）收報29元，跌4.92%。

恒指10天線(17615.02點)升穿50天線(17602.84點)。科指曾跌穿10天線(4014.99點)，收市失守100天線(4037.14點)，今早曾升穿250天線(4067.29點)。

北水南下合計淨流入51.63億元，終止連續2日流出，淨流入金額是11月7日95.67億元後最多。南水北上合計淨流出35.39億元人民幣，終止連續2日流入

午後消息股表現

謝瑞麟（0417）中期盈轉虧 蝕5818.9萬元。收報0.9元，無升跌。

中國動向（3818）中期應佔虧損擴大至4.1億人幣 息0.71分。收報0.265元，無升跌。

今早及隔晚消息股表現

恒大（3333）許家印兩山頂豪宅據報遭債權人接管，市值逾15億。收報0.265元，跌1.85%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，寶尊電商－Ｗ（9991）收報7.95元，跌2.57%。香港興業國際（0480）收報1.66元，無升跌。HYPEBEAST（0150）收報0.36元，跌2.7%。健倍苗苗（2161）收報1.11元，跌0.89%。東方表行集團（0398）收報3.9元，升0.26%。

山西安裝（2520）上市，定價2.18元。收報2.18元，無升跌。

亞洲電視（0707）未能償還7100萬負債被提出清盤呈請。見52周低0.023元，收報0.023元，跌14.81%。

領展（0823）廣州天河領展廣場開幕。收報40元，升0.76%。

融創中國（1918）借款35億人幣予合營公司，期限不超過3年。收報2.72元，升4.21%。

港交所（0388）修訂指引，新股基礎投資者准於招股期間加碼認購。收報291元，升0.28%。

金山軟件（3888）第三季扭虧，賺2849萬元人幣。收報29元，跌4.92%。

同程旅行（0780）上季經調整溢利按年升1.47倍至6.21億人幣。收報14.9元，跌1.59%。

維他奶（0345）下半年無意加價，主席或於兩到三年內交棒羅其美。收報9.01元，跌1.21%。

百度（9888）第三季經調整純利按年升23%至73億人幣勝預期，盤前升1.7%。收報112.2元，升4.47%。

內地金融部門據報對內銀提出「三個不低於」，另擬修改開發貸等辦法。建行（0939）收報4.59元，升0.22%。工商銀行（1398）收報3.8元，升0.26%。中國銀行（3988）收報2.89元，無升跌。中國海外發展（0688）收報14.92元，升0.95%。潤地（1109）收報30.25元，無升跌。融創（1918）收報2.72元，升4.21%。

快手（1024）第三季扭虧，録經調整利潤32億。收報60.2元，升2.91%。

翠華（1314）發盈喜，料中期轉賺700萬元。收報0.193元，跌1.53%。

破頂股表現

破頂股包括，達力普控股（1921）創上市新高，見4.97元，收報4.89元，升0.2%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1030.95元，收報1030.95元，升0.03%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1098.3元，收報1097.75元，升0.02%；Ｆ山證鐵礦石－Ｕ（9047）創上市新高，見2.978元，收報2.978元，升1.22%；友寶（2429）創上市新高，見17.98元，收報16.68元，升12.55%；新東方（9901）創52周高，見57元，收報56.7元，升3.09%；白花油（0239）創52周高，見2元，收報1.97元，升2.6%；中聯發展控股（0264）創52周高，見1.25元，收報1.19元，跌4.8%；聯亞集團（0458）創52周高，見2.05元，收報2.05元，無升跌；中國海外諾信（0464）創52周高，見0.405元，收報0.4元，升2.56%；海通國際（0665）創52周高，見1.48元，收報1.48元，無升跌；雅天妮集團（0789）創52周高，見0.9元，收報0.69元，跌21.59%；中國利郎（1234）創52周高，見4.23元，收報4.18元，跌0.48%；瑞慈醫療（1526）創52周高，見1.11元，收報1.11元，升1.83%；國銀金租（1606）創52周高，見1.55元，收報1.54元，升15.79%。

破底股方面

20隻股份創上市新低，其中十隻包括，遠洋服務（6677）低見0.75元，收報0.81元，升2.53%；誼礫控股（0076）低見0.16元，收報0.188元，升4.44%；永恒策略（0764）低見0.042元，收報0.059元，升11.32%；精優藥業（0858）低見0.037元，收報0.04元，無升跌；環能國際（1102）低見0.031元，收報0.039元，升14.71%；北海康成－Ｂ（1228）低見1元，收報1元，跌11.5%；温嶺工量刃具（1379）低見2.05元，收報2.13元，跌5.33%；一元宇宙（1616）低見0.038元，收報0.04元，無升跌；維力生活科技（1703）低見0.041元，收報0.047元，跌20.34%；慕尚集團控股（1817）低見0.88元，收報0.95元，升4.4%。

56隻股份創52周低，其中十隻包括，恒大汽車（0708）低見0.335元，收報0.345元，跌2.82%；嘉華國際（0173）低見1.99元，收報1.99元，跌1.49%；威雅利（0854）低見1.65元，收報1.65元，跌7.82%；中遠海發（2866）低見0.79元，收報0.79元，跌1.25%；天津港發展（3382）低見0.495元，收報0.51元，無升跌；CHEVALIER INT'L（0025）低見5.44元，收報5.44元，跌1.09%；九龍建業（0034）低見6.52元，收報6.56元，跌0.61%；國浩集團（0053）低見53.4元，收報54元，跌2.35%；新鴻基公司（0086）低見2.17元，收報2.17元，跌8.82%；國銳地產（0108）低見0.34元，收報0.34元，跌9.33%。

異動股

上升異動股，包括，中國金石（1380）收報0.5元，升75.44%；中國錢包（0802）收報0.082元，升36.67%；國美零售（0493）收報0.056元，升30.23%；御德國際控股（8048）創52周高，見0.066元，收報0.062元，升29.17%；中國北大荒（0039）收報0.093元，升27.4%；盛龍錦秀國際（8481）創52周高，見0.215元，收報0.19元，升26.67%；智欣集團控股（2187）收報1.1元，升26.44%；FSM HOLDINGS（1721）創52周高，見0.48元，收報0.48元，升24.68%；天利控股集團（0117）收報0.38元，升24.59%；能源國際投資（0353）收報0.87元，升24.29%；遠東酒店實業（0037）收報0.88元，升22.22%。

下跌異動股，包括，大地國際集團（8130）收報0.021元，跌55.32%；太睿國際控股（1010）收報2.5元，跌37.97%；綠色經濟（1315）收報0.16元，跌31.91%；雅天妮集團（0789）創52周高，見0.9元，收報0.69元，跌21.59%；滄港鐵路（2169）收報8.25元，跌21.43%；維力生活科技（1703）創上市新低，見0.041元，收報0.047元，跌20.34%；民商創科（1632）收報0.177元，跌19.55%；雅仕維（1993）創上市新低，見0.375元，收報0.84元，跌19.23%；鈞濠集團（0115）收報0.15元，跌18.92%；脈資資源（8186）收報1.46元，跌18.89%。

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