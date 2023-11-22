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全日沽空金額增5% 比率兩個月高 盈富沽空增2.4倍

大市全日沽空金額187.07億元，較上日增加5.75%，沽空金額佔大市成交比率由上日的16.49%，升至23.05%，是9月18日後新高，當日報23.24%。

沽空金額最多股份為，盈富基金（2800）60.51億元，較上日增加246%，沽空比率由36.12%升至65.89%，是11月10日後高，當日報75.88%，上日基金單位總數減少4100萬個，降至69.5億個。

沽空增幅最多的股份為，力勁科技（0558）增加13655.8%，至167.44萬元；沽空減幅最多的股份為，國泰君安國際（1788）減少99.26%，至650元。

藍籌當中，沽空比率最高的是周大福（1929）沽空比率58.07%。科指股沽空比率最高的是小鵬（9868）沽空比率50.53%。

其餘請看附圖。

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