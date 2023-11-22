Pirata 於 2014 年在灣仔開業，是餐飲集團 Pirata Group 的意大利旗艦餐廳，以供應分量十足、適合與眾同享的意大利各地家常佳餚聞名。

國泰航空顧客體驗及設計總經理羅穎怡表示，「我們很高興能夠與 Pirata 合作，為特選經濟客艙乘客帶來更多煥然一新的美食享受。我們一直致力與本地志同道合的餐飲品牌攜手呈獻卓越的餐飲體驗，這次合作更延續了我們致力提升顧客飛行體驗的承諾。「這系列精心挑選的菜式將精緻簡約和優質食材的意大利傳統美食精髓完美呈獻於空中」。

Pirata Group 集團行政總裁 Steen Puggaard 表示，「我們非常榮幸能夠將意大利家庭聚餐的溫馨精髓帶到空中，這也是我們旗艦餐廳 Pirata 的特色。透過此特別設計的菜單，我們希望讓乘客在數千英尺的高空中也能感受和品嚐到溫馨愜意的味道和團聚的氛圍」。「作為一家本地餐飲集團，與香港的頂尖本土航空公司合作對我們來說是一個里程碑。這次合作使我們擴展及超越在傳統餐廳以外提供非凡用餐體驗的承諾，為世界各地的旅客締造難忘回憶」。

乘搭國泰航空從香港出發的指定中長途航班之特選經濟客艙乘客，由即日起可享用一系列不斷更新的推廣菜式。