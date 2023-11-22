如此重磅的獨家專訪，當然是第一時間要問下「內部人士」即員工點睇? 一是有線新聞中人，奇怪好像沒有當是一般財經新聞「故仔」跟進報道? 可能有人認為此刻作冷處理反而是best practice；二是系內中層員工，則直接表示根本沒有時間觀看節目。

談回訪問本身，坊間不少人對訪問解讀為「跑馬仔」，更點名不同家族成員，樂此不疲地競猜誰是接班人，但個人認為純官個message說得清楚明白：他仍然大權在握。

而嚴肅分析，一邊看訪問，另一觀感是若以本地傳統華資作為藍本，進一萬步，則好像已有條path：一開始發展得較像是恒地，在未來可能變成新地之前，卻發現其實也有空間好像長和，但somehow又要學太古的專業化現代管理。

如果真的出現這個走向，都不可以說是不沙膽。雖然未必人人即時認同，或直接能夠收窄大行估值discount，但至少不用被分析員及機構投資者當是娛樂新聞、八卦材料般看待。

純官又稱，因生意範疇很廣泛，各行業均有涉及，需要很多人才負責管理，因此適合的家族成員可以負責個別範疇生意；若找不到合適人選，就可以向外招聘。這個「輸入外勞」的說法外人看來都幾可圈可點，簡直是搶人才天花板，香港人才服務辦公室應該搵純官度橋，他底下應該都大把人才。

但有一點筆者未敢苟同，純官希望可在合適的時間及環境下，盡量把公司業務分拆上市，主要目的是希望把公司變為publicly-held公司，受到公眾監管，有高透明度和受政府監管。如是者，監管當局及做刁的投行banker當然歡迎，但似乎又不是「大勢所趨」?

正如純官自爆昔日周大福珠寶上市的壯舉，話說當年公司在本港自由行幾近見頂時上市，原來彤叔並不支持，惟純官堅持，二人討論一番後，彤叔接納純官的意見。最終周大福珠寶確實是名列全球十大奢侈品牌子。 但前後都要等10年，股價才首次重返家鄉 - 不知道多年前已有御用莊家的彤叔，是不是對市況也有他一套看法，當初才不願搞上市。

資本市場融資工具是重要，但在現今如此多變複雜環境下，肯按下底牌、保留部分彈藥實力，也不是沒好處的。純官「可上盡上」的說法，或許另有盤算，但同富豪榜上不少人的認知多少有點出入，只好說彤叔當年真是行得好前。

不知道訪問有沒有「咪後」版或足本版或導演/董事版Director’s Cut，不如索性整多個與鄭博士對話系列，此時此地的悶市，好想見證下一隻周大福珠寶上市。而白日之下，可能真的需要純官一類的人物多些現身的，again，「你話佢重出江湖，係出面嘅無稽之談。」

久利生