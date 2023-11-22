moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

【久利生專欄】純官重出江湖又是無稽之談?

本周初財經花生有兩單，一國際一本地，不分先後。一單是，OpenAI 突發官宣Sam Altman 卸任CEO並閃電退出董事會。 另一單，則要數人稱「純官」的鄭家純接受旗下開電視專訪，罕有大談其生意經、企管學及人生觀。

如此重磅的獨家專訪，當然是第一時間要問下「內部人士」即員工點睇? 一是有線新聞中人，奇怪好像沒有當是一般財經新聞「故仔」跟進報道? 可能有人認為此刻作冷處理反而是best practice；二是系內中層員工，則直接表示根本沒有時間觀看節目。

談回訪問本身，坊間不少人對訪問解讀為「跑馬仔」，更點名不同家族成員，樂此不疲地競猜誰是接班人，但個人認為純官個message說得清楚明白：他仍然大權在握。

而嚴肅分析，一邊看訪問，另一觀感是若以本地傳統華資作為藍本，進一萬步，則好像已有條path：一開始發展得較像是恒地，在未來可能變成新地之前，卻發現其實也有空間好像長和，但somehow又要學太古的專業化現代管理。

如果真的出現這個走向，都不可以說是不沙膽。雖然未必人人即時認同，或直接能夠收窄大行估值discount，但至少不用被分析員及機構投資者當是娛樂新聞、八卦材料般看待。

純官又稱，因生意範疇很廣泛，各行業均有涉及，需要很多人才負責管理，因此適合的家族成員可以負責個別範疇生意；若找不到合適人選，就可以向外招聘。這個「輸入外勞」的說法外人看來都幾可圈可點，簡直是搶人才天花板，香港人才服務辦公室應該搵純官度橋，他底下應該都大把人才。

但有一點筆者未敢苟同，純官希望可在合適的時間及環境下，盡量把公司業務分拆上市，主要目的是希望把公司變為publicly-held公司，受到公眾監管，有高透明度和受政府監管。如是者，監管當局及做刁的投行banker當然歡迎，但似乎又不是「大勢所趨」? 

正如純官自爆昔日周大福珠寶上市的壯舉，話說當年公司在本港自由行幾近見頂時上市，原來彤叔並不支持，惟純官堅持，二人討論一番後，彤叔接納純官的意見。最終周大福珠寶確實是名列全球十大奢侈品牌子。 但前後都要等10年，股價才首次重返家鄉 - 不知道多年前已有御用莊家的彤叔，是不是對市況也有他一套看法，當初才不願搞上市。

資本市場融資工具是重要，但在現今如此多變複雜環境下，肯按下底牌、保留部分彈藥實力，也不是沒好處的。純官「可上盡上」的說法，或許另有盤算，但同富豪榜上不少人的認知多少有點出入，只好說彤叔當年真是行得好前。

不知道訪問有沒有「咪後」版或足本版或導演/董事版Director’s Cut，不如索性整多個與鄭博士對話系列，此時此地的悶市，好想見證下一隻周大福珠寶上市。而白日之下，可能真的需要純官一類的人物多些現身的，again，「你話佢重出江湖，係出面嘅無稽之談。」

久利生