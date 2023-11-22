moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

謝瑞麟料下半年香港市場表現有緩慢增長 未來續控制成本

謝瑞麟（0417）召開中期業績發布會。 集團主席及行政總裁謝邱安儀表示，由於開關後遊客來港消費情況未及預期，及港人北上消費潮流行，預計今年下半年集團香港市場表現會有緩慢增長。

至於即將到來的兩個長假期，謝邱安儀預測聖誕節期間集團零售額會有輕微增長，主要由於港人在長假期多數會外遊及北上消費，而內地無長假期，若政府推出更多燈飾 及活動吸引遊客到港，相信集團零售額會有較好表現。 對於農曆新年假期，謝邱安儀對於銷售額有信心，因爲中國人在農曆新年時喜歡買金飾，若到時金價無大波動，相信農曆新年期間金飾銷售額可觀。

同時，謝邱安儀稱，在香港經濟復蘇及國外經濟環境不明朗的情況下，謝瑞麟未來會繼續控制成本，確保資本投資在「刀刃上」，積極裝修舊店舖和增加品牌及產品推廣等， 其中會根據市場需求主要推廣黃金產品，但其他支出會謹慎控制。

另外，集團副主席及首席策略與財務長伍綺琴表示，謝瑞麟目前在香港有25間店舖，其中4至4成半在未來一年內需要談續租，預計租金只有溫和升幅。

 

 

其他報道

【久利生專欄】純官重出江湖又是無稽之談?

證監：對第一信用、冼國林及曹貴子等 展開法律程序

獅子期貨遭證監會譴責及罰款280萬元

國泰伙Pirata推意式航膳

全日沽空金額增5% 比率兩個月高 盈富沽空增2.4倍

息匯回軟 恒指收市跌0.7點 成交跌至811億 盈富佔11%

李彥宏：文心大模型API日調用量數千萬次 未來將支撐百萬級數量的AI原生應用

Mox Bank推定存即日派息 半年定存可高達4.6%年利率

Meta：繼續專注發展AI、Reels及商務式通訊

Sam Altman回歸 馬斯克：與微軟合併相比 OpenAI半獨立對世界更好

中信朱鶴新據報將出任外管局局長、人行副行長