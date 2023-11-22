至於即將到來的兩個長假期，謝邱安儀預測聖誕節期間集團零售額會有輕微增長，主要由於港人在長假期多數會外遊及北上消費，而內地無長假期，若政府推出更多燈飾 及活動吸引遊客到港，相信集團零售額會有較好表現。 對於農曆新年假期，謝邱安儀對於銷售額有信心，因爲中國人在農曆新年時喜歡買金飾，若到時金價無大波動，相信農曆新年期間金飾銷售額可觀。

同時，謝邱安儀稱，在香港經濟復蘇及國外經濟環境不明朗的情況下，謝瑞麟未來會繼續控制成本，確保資本投資在「刀刃上」，積極裝修舊店舖和增加品牌及產品推廣等， 其中會根據市場需求主要推廣黃金產品，但其他支出會謹慎控制。

另外，集團副主席及首席策略與財務長伍綺琴表示，謝瑞麟目前在香港有25間店舖，其中4至4成半在未來一年內需要談續租，預計租金只有溫和升幅。

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