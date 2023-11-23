道瓊斯工業平均指數收漲184點，升幅0.53%，報35273點。標普500指數收漲18點，升幅0.41%，報4556點。納斯達克綜合指數收漲65點，或0.47%，報14265點。

微軟升1.28%，報377.85美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻31點，而Caterpillar跌1.36%，報246.01元，拖累道指22點。

科技股方面，蘋果收市報191.31元，升0.35%，谷歌母公司Alphabet收市報138.49元，升1.1%，亞馬遜收市報146.71元，升1.95%，Facebook收市報341.49元，升1.33%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.31%，報457點。德國DAX指數收漲0.37%，報15957點；法國CAC 40指數漲0.44%，報7260點；英國富時100指數收跌0.17%，報7469點。

納斯達克中國金龍指數收漲0.48%，報6562點。

美國2年期債息曾升最多1.35%，高見4.9381厘，是11月14日5.0475厘後最高。收市報4.8996厘，是11月20日後收市新高，當日報4.9109厘。

美國10年期債息曾升最多1.2%，是11月15日後最大升幅，當日升幅為2.46%。高見4.4451厘，是11月20日4.4862厘後最高。收市報4.4042厘，是11月20日後收市新高，當日報4.4198厘。

美2年期10年期債息續倒掛，曾擴闊至51.466基點，是11月21日52.384基點後最闊。收市報49.969基點，是9月27日後收市最闊，當日報53.207基點。

美3個月10年期債息續倒掛，曾擴闊至105.241基點，是11月21日105.733基點後最闊。收市報102.596基點，是9月22日後收市最闊，當日報106.627基點。連續3日擴闊，累計6.314基點，對上一次連跌3日是11月3日。

道指曾升最多0.65%，是11月20日後最大升幅，當日升幅為0.8%。高見35315.2點，是8月14日35335.45點後最高。收市報35273.03點，是8月14日後收市新高，當日報35307.63點。

標指曾升最多0.67%，是11月20日後最大升幅，當日升幅為0.95%。高見4568.43點，是8月1日4584.62點後最高。收市報4556.62點，是8月1日後收市新高，當日報4576.73點。

納指曾升最多1.12%，是11月20日後最大升幅，當日升幅為1.3%。高見14359.61點，是7月31日14370.91點後最高。收市報14265.86點，是11月20日後收市新高，當日報14284.53點。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是11月9日。

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