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港股ADR跌135點 夜期低水43點 周大福、友和等業績

美股向上，港股ADR跌135點或0.77%，報17598點，即月恒指夜期跌57點，報17692點，夜期低水43點。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.68%，折合報322.18元；阿里巴巴（9988）升0.14%，折合報76.96元；美團（3690）跌0.37%，折合報110.99元；匯控（0005）跌0.72%，折合報59.32元；建行（0939）跌0.88%，折合報4.55元。

道期現跌0.084%；標期現跌0.08%；納期現跌0.02%。日本東證指數休市；韓國KOSPI指數現跌0.12%；澳洲S&P/ASX 200 指數現跌0.52%。

VIX指數隔晚跌3.74%或0.5點，報12.85點。

紐油現跌0.42%或0.32美元，報76.77美元；布油現跌0.59%或0.49美元，報81.96美元；金價現升0.08%或1.73美元，報1991.9美元；LME 銅期貨隔晚跌1.13%或95.5美元，報8353.5美元。美國10年期債息現升0%或0厘，報4.4042厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，周大福（1929）、友和集團（2347）、震雄集團（0057）、博雅互動（0434）、廸生創建（0113）、互太紡織（1382）、東方（0018）、寶光實業（0084）等。

東方表行（0398）中期少賺8%。

六福（0590）發盈喜料上半財年多賺逾四成。

港交所（0388）推試驗計劃，減實時報價月費，手機客減74%。

謝瑞麟（0417）料下半年香港市場表現有緩慢增長，未來續控制成本。

正商實業（0185）寬期限過仍未付境外美元債1000萬美元利息。

碧桂園（2007）、遠洋集團（3377）、旭輝控股（0884），據報入選內房白名單。

國泰（0293）伙Pirata推意式航膳。

 

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