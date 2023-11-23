恒指今早低開54點或0.31%，報17680點，大市成交金額13億元；國指今早高開0.58點或0.01%，報6075點。恒生科技指數開市報4038點，升0.21%。金融、非必需消費品、能源、實業股推低大市。上升股份比例為6%，下跌為4.21%，無升跌為89.78%。