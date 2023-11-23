恒指今早低開54點或0.31%，報17680點，大市成交金額13億元；國指今早高開0.58點或0.01%，報6075點。恒生科技指數開市報4038點，升0.21%。金融、非必需消費品、能源、實業股推低大市。上升股份比例為6%，下跌為4.21%，無升跌為89.78%。
匯控（0005）、友邦（1299）、阿里巴巴（9988）拖累大市。騰訊（0700）、比亞迪（1211）、中移動（0941）貢獻恒指較多。
藍籌19隻升，29隻下跌，32隻無升跌。攜程（9961）升1.82%，報269.2元，是升幅最大的藍籌，創科實業（0669）開市報74.75元，跌8%，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股10隻升，10隻下跌，10隻無升跌。升幅最大的是百度（9888）開市報116.7元，升4.01%；跌幅最大的是海爾智家（6690）開市報22.85元，跌1.08%。
恒指下試10天線(17631.89點)。科指升穿100天線(4038.18點)。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，周大福（1929）開市報11.8元，無升跌。友和集團（2347）無成交，報0.69元。震雄集團（0057）無成交，報1.47元。博雅互動（0434）無成交，報0.59元。廸生創建（0113）開市報4.22元，升0.48%。互太紡織（1382）無成交，報1.47元。東方（0018）無成交，報0.55元。寶光實業（0084）無成交，報0.069元。
東方表行（0398）中期少賺8%。開市報3.9元，無升跌。
六福（0590）發盈喜料上半財年多賺逾四成。開市報20.25元，升2.07%。
港交所（0388）推試驗計劃，減實時報價月費，手機客減74%。開市報287.8元，跌1.1%。
謝瑞麟（0417）料下半年香港市場表現有緩慢增長，未來續控制成本。無成交，報0.9元。
正商實業（0185）寬期限過仍未付境外美元債1000萬美元利息。無成交，報0.175元。
碧桂園（2007）、遠洋集團（3377）、旭輝控股（0884），據報入選內房白名單。碧桂園開市報0.89元，升4.71%。遠洋集團（3377）開市報0.475元，升5.56%。旭輝控股（0884）開市報0.29元，升7.41%。
國泰（0293）伙Pirata推意式航膳。開市報8.04元，無升跌。
破頂股包括，海通國際（0665）創52周高，見1.48元，開市報1.48元，無升跌。
異動股
上升異動股，包括，電訊首科（3997）開市報0.445元，升11.25%；大地國際集團（8130）開市報0.023元，升9.52%；旭輝（0884）開市報0.29元，升7.41%；綠景中國地產（0095）開市報0.9元，升7.14%；雲智匯科技（1037）開市報0.164元，升6.49%；遠洋集團（3377）開市報0.475元，升5.56%；世茂集團（0813）開市報0.83元，升5.06%；英馬斯集團（8136）開市報0.042元，升5%。
下跌異動股，包括，新世界發展（0017）見52周低13.92元，開市報13.92元，跌12.01%；太睿國際控股（1010）開市報2.2元，跌12%；亞洲果業（0073）開市報0.021元，跌8.7%；創科實業（0669）開市報74.75元，跌8%；築友智造科技（0726）見52周低0.151元，開市報0.151元，跌6.21%；華邦科技（3638）開市報0.25元，跌5.06%；百利達集團控股（8179）開市報0.064元，跌4.48%。
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