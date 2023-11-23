一攬子計劃將在2023-24年提供67億英鎊，接下來一年提供143億英鎊，措施包括下調員工的國民保險繳費等，而此減費對平均年薪35000英鎊以上的員工，將可減輕450磅的稅項負擔。鑒於其曾承諾將避免採取引發通脹的減稅措施，他或會遭到違背承諾的指責。

其他公告包括福利計劃的變化、凍結酒精稅、額外的營業稅減免、對人工智能和製造業的投資以及提高最低工資。彭博社引述經濟學家表示，該計劃可能會小幅提升通脹，並可能會支持把利率維持在2008年以來的最高水平。

英國預算責任辦公室(OBR)表示，在截至3月的2025和2029財年之間，亨特周三提出的措施對經濟的平均提振略低於0.3%。但同時亦警告，通脹率將遠強於其3月份時的預測，預計2024年將由2023年的7.5%放緩至3.6%。其對明年的預測比之前的預測高出近3個百分點。

侯俊偉則表示，英國總體通脹到2024年底將降至2.8%，然後在2025年降至2%的目標，「我不會拿通脹來冒險」。

富達國際全球首席投資官Andrew McCaffery表示，預計英鎊/美元2024年在1.35-40交投，從中期風險/回報角度來看，英鎊非常有吸引力。 原因是，預計國際關係改善，尤其是英國與歐盟之間的關係，顯示英國投資環境更具建設性，明年大選可能對英鎊構成短暫影響，但整體經濟和政治穩定性正在改善，給進一步投資構成支持。

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