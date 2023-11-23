昨日中植集團在小程序公告板塊發布了《致投資者的一封致歉信》。信中顯示，依照中介機構模擬合併口徑測算，集團總資產帳面金額約2000億元，由於債務龐大，在剔除保證金後相關負債本息規模約4200至4600億元，已嚴重資不抵債，存在重大持續 性經營風險。

中植集團稱，初步盡調顯示，集團短期內可用於兌付債務的資源遠低於整體債務規模。 由於集團資產體量龐大，產業分佈複雜、經營主體及項目主體眾多，大量代持企業資產、關聯融資及對外擔保事項還須進一步延伸審計進行核查確認，最終資產負債狀況可能還會根據核查情況予以 調整，中植集團將及時向投資人通報相關資訊。

對此，公司對投資者產生損失深表歉意，向廣大投資者鄭重承諾：遵循市場化、法治化原則，集團將嚴格遵守法律規定，積極配合並敦促中介機構進一步深化清產核資工作，分準確 查清資產債務具體情況，將集團所有資產、權益，公平公正地用於投資者權益的保障。

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