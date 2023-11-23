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港元拆息普遍向上 1個月HIBOR見兩個月高 中長期拆息再抽升

金管局雖然透過貼現窗投放流動性，但港元拆息仍普遍向上。與樓按相關的一個月HIBOR連升5日，升2.01點子至5.36726%，是9月29日後最高，當日報5.39661%。對上一次連升5日是9月12日，當日拆息報4.61935%。

港元現報7.7951元升值15點子，曾貶值最多8點子，報7.7974元，亦曾升值最多26點子，報7.794元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升30.88點子至5.0706%，是10月9日後最高；1星期HIBOR跌1.93點子至5.21179%；2星期HIBOR跌0.55點子至5.25018%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升3.49點子至5.62714%，是2001年1月3日後最高；6個月期HIBOR升1.76點子至5.62893%，是2001年1月3日後最高；12個月期HIBOR升0.06點子至5.62917%，是2022年12月23日後最高。

美元指數現報103.743貶值0.177點或0.17%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.45527%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.1574%，連續3日收窄，利差是2023年10月02日後最窄，當日差距為-0.0419%。

對上一次連續3日收窄，是2023年11月10日，當日利差報-0.4548%。

 

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