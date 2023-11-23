虛擬銀行ZA Bank宣布，已獲證監會批准，解除原先牌照註冊時適用於第1類（證券交易）受規管活動的條件，意味著 ZA Bank 將不限於經營「集體投資計劃 Collective Investment Scheme (CIS)」的業務。因此 ZA Bank 計劃在完成服務測試後，適時向公眾推出美股交易服務。
ZA Bank 用戶將可經 ZA Bank Ap捕捉更多投資機會，包括美股、美國交易所買賣基金（ETF）及美國預託證券（ADR）等。ZA Bank 行政總裁姚文松表示，將致力協助用戶輕鬆實現理財目標。我們期待能適時推出美股交易服務，繼續豐富產品組合。透過涉獵全球市值最大的股票市場，用戶可以把握全球價值最高、最具影響力企業的增長潛力。
ZA Bank 目前有70萬名用戶，早前開拓投資領域服務，包括於2022年8月正式推出投資基金服務，與基金管理公司合作，推出超過100多款投資基金產品，現時總資產管理規模較今年年初增長8倍。
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