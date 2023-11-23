恒指半日跌64點或0.37%，報17669點，大市成交金額409億元；國指升1點或0.02%，報6075點。恒生科技指數收報4050點，升0.52%。

藍籌股成交金額136.16億元，佔大市成交33.29%；科指成份股成交金額88.7億元，佔大市成交21.68%；國指成份股成交金額113.8億元，佔大市成交27.82%。

24隻雙櫃台股，總成交0.32億元人民幣，相當於約0.35億港元，佔大市成交的0.09%。

窩輪及牛熊證成交金額增加13.7%，至71.13億元，佔大市成交17.38%。牛熊證成交金額27.68億元，增加124.94%；窩輪成交金額43.44億元，減少13.54%。

匯控（0005）、友邦（1299）、阿里巴巴（9988）拖累大市。騰訊（0700）、比亞迪（1211）、京東（9618）貢獻恒指較多。

藍籌23隻升，49隻下跌，8隻無升跌。龍湖（0960）升9.74%，收報15.1元，是升幅最大的藍籌，創科實業（0669）收報78.7元，跌3.14%，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股18隻升，11隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是百度（9888）收報118.5元，升5.61%；跌幅最大的是金山軟件（3888）收報27.6元，跌4.83%。

恒指曾跌穿10天線(17630.87點)、50天線(17595.72點)。科指曾下試10天線(4017.64點)，升穿100天線(4038.31點)、250天線(4068.24點)。

北水南下合計淨流入3.47億元，較上日減少93.29%，連續第2日流入，累計流入55.1億元。南水北上合計淨流入13.33億元人民幣，終止連續1日流出。

業聚醫療（6929）240萬歐元購微創心血管產品公司Eucatech。收報7.76元，跌1.77%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，周大福（1929）收報11.94元，升1.19%。友和集團（2347）收報0.68元，跌1.45%。震雄集團（0057）收報1.47元，無升跌。博雅互動（0434）收報0.57元，跌3.39%。廸生創建（0113）收報4.25元，升1.19%。互太紡織（1382）收報1.47元，無升跌。東方（0018）收報0.55元，無升跌。寶光實業（0084）收報0.069元，無升跌。

東方表行（0398）中期少賺8%。收報4元，升2.56%。

六福（0590）發盈喜料上半財年多賺逾四成。收報20.55元，升3.58%。

港交所（0388）推試驗計劃，減實時報價月費，手機客減74%。收報288.6元，跌0.82%。

謝瑞麟（0417）料下半年香港市場表現有緩慢增長，未來續控制成本。見52周低0.85元，收報0.85元，跌5.56%。

正商實業（0185）寬期限過仍未付境外美元債1000萬美元利息。收報0.175元，無升跌。

碧桂園（2007）、遠洋集團（3377）、旭輝控股（0884），據報入選內房白名單。碧桂園收報1元，升17.65%。遠洋集團收報0.58元，升28.89%。旭輝控股收報0.42元，升55.56%。

國泰（0293）伙Pirata推意式航膳。收報8.08元，升0.5%。

破頂股表現

破頂股包括，達力普控股（1921）創上市新高，見4.98元，收報4.96元，升1.43%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1059.6元，收報1054元，升0.07%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1031.4元，收報1030.9元，跌0%；德昌電機控股（0179）創52周高，見12.58元，收報12.38元，升1.64%；中國投資開發（0204）創52周高，見0.8元，收報0.76元，跌2.56%；海通國際（0665）創52周高，見1.49元，收報1.48元，無升跌；ＢＣ科技集團（0863）創52周高，見7.29元，收報7.05元，升6.02%；中糧包裝（0906）創52周高，見6.62元，收報6.61元，升0.46%；瑞慈醫療（1526）創52周高，見1.12元，收報1.12元，升0.9%；東陽光長江藥業（1558）創52周高，見9.05元，收報8.99元，升3.57%；國銀金租（1606）創52周高，見1.64元，收報1.55元，升0.65%；濟豐包裝（1820）創52周高，見6.31元，收報6.31元，無升跌；瑞豐動力（2025）創52周高，見1.86元，收報1.86元，升8.77%。

破底股方面

7隻股份創上市新低，包括金山能源（0663）低見0.111元，收報0.111元，跌9.02%；北海康成－Ｂ（1228）低見0.98元，收報1.16元，升16%；一元宇宙（1616）低見0.037元，收報0.038元，跌5%；瑞麗醫美（2135）低見0.095元，收報0.095元，跌4.04%；天潤雲（2167）低見2.21元，收報2.7元，跌6.57%；潤華服務（2455）低見0.79元，收報0.86元，升2.38%；李寧（82331）低見21.1元，收報21.3元，跌0.7%。

34隻股份創52周低，其中十隻包括，恒大汽車（0708）低見0.335元，收報0.395元，升14.49%；鷹君（0041）低見12.4元，收報12.44元，跌0.32%；新世界發展（0017）低見12.98元，收報13.38元，跌15.42%；嘉華國際（0173）低見1.97元，收報1.97元，跌1.01%；新華保險（1336）低見16.14元，收報16.32元，跌0.37%；中遠海發（2866）低見0.79元，收報0.79元，無升跌；BOSSINI INT'L（0592）低見0.182元，收報0.183元，跌6.15%；江山控股（0295）低見0.032元，收報0.032元，跌8.57%；CHEVALIER INT'L（0025）低見5.44元，收報5.44元，無升跌；中達集團控股（0139）低見0.02元，收報0.02元，跌4.76%。

異動股

上升異動股，包括，旭輝（0884）收報0.42元，升55.56%；中國金石（1380）收報0.7元，升40%；十方控股（1831）收報0.118元，升38.82%；綠景中國地產（0095）收報1.14元，升35.71%；國茂控股（8428）收報1.58元，升35.04%；HOME CONTROL（1747）收報0.54元，升35%；億達中國（3639）收報0.151元，升29.06%；遠洋集團（3377）收報0.58元，升28.89%；寰宇娛樂文化（1046）收報0.325元，升27.45%。

下跌異動股，包括，太睿國際控股（1010）停牌；浙江永安（8211）收報0.035元，跌30%；HYPEBEAST（0150）收報0.265元，跌26.39%；ＷＴ集團（8422）收報0.072元，跌20%；御德國際控股（8048）收報0.05元，跌19.35%；天泓文創（8500）收報0.4元，跌18.37%；龍皇集團（8493）收報0.123元，跌16.33%；合豐集團（2320）收報0.076元，跌15.56%；新世界發展（0017）見52周低12.98元，收報13.38元，跌15.42%。

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