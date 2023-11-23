積金評級公司發出報告，強積金11月份有望錄得在2023年第二高的單月回報。截至今年11月20日，強積金的投資回報約4.41%，年初至今的收益約為1.57%。按港元計算，估算11月份強積金投資收益約為464億港元，即469萬名強積金成員平均收益約9900港元。
儘管本地股市反彈，但「香港及中國股票基金」仍繼續落後，截至11月20日，其年初至今的虧損約為9.05%，而「美國股票基金」的年初至今收益約為18.17%，預計「香港及中國股票基金」在最近5年中將第4年跑輸「美國股票基金」。「香港及中國股票基金」和「美國股票基金」之間持續的回報差距，突顯了分散投資的重要性。
香港專業獨立強積金研究、觀點及教育機構積金評級主席叢川普（Francis Chung）今天指出，強積金在11月的表現回勇，預示2023年強積金將有機會錄得正數的投資收益，成員熱切期待全年強積金回報。在經歷了艱難的10月份，首10個月強積金錄得約2.72%的虧損，但預計11月份市場反彈將帶來約4.41%的投資收益，使強積金處於有利位置，避免可能出現的連續三年虧損。
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