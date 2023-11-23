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WeChat Pay HK伙大眾點評推介深圳美食市集 掃碼可享港人獨家獎賞 

WeChat Pay HK宣布與美團（3690）旗下生活消費指南平台大眾點評合作，攜手推介大灣區首個大型美食市集「大眾點評必吃榜市集-深圳站」，11月24日至26日深圳卓悅匯購物中心將集結近40家登上「大眾點評必吃榜」的人氣餐廳，消費者可一次體驗內地最新人氣美食，當中包括朝鮮族燒烤、大閘蟹、烤肥牛、冷鍋串串、椰子雞等。

使用WeChat掃描市集內的活動二維碼，更可領取高達30元電子現金券禮包，包括10元電子現金券禮包，如從未使用WeChat Pay HK於內地交易的新用戶，更可即享20元內地迎新獎賞優惠。此外，WeChat Pay HK吉祥物「小綠」更將現場巡遊，與大家一同吃盡攤位美食。

市集不設入場費，遊人可通過互動免費任食Godiva朱古力及試飲馬爹利干邑白蘭地，並得到豐厚的入場大禮包，參與互動有機會獲得洞洞鞋、999足金紀念金卡、5000元美團卡及、盲盒等獎賞。

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