使用WeChat掃描市集內的活動二維碼，更可領取高達30元電子現金券禮包，包括10元電子現金券禮包，如從未使用WeChat Pay HK於內地交易的新用戶，更可即享20元內地迎新獎賞優惠。此外，WeChat Pay HK吉祥物「小綠」更將現場巡遊，與大家一同吃盡攤位美食。

市集不設入場費，遊人可通過互動免費任食Godiva朱古力及試飲馬爹利干邑白蘭地，並得到豐厚的入場大禮包，參與互動有機會獲得洞洞鞋、999足金紀念金卡、5000元美團卡及、盲盒等獎賞。

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