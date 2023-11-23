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恒生投資管理：盈富、恒生國指DR泰國上市 晉成交額首兩位 研推更多產品

恒生投資管理董事兼行政總裁李佩珊表示，盈富基金（2800）及恒生中國企業中國企業指數上市基金（2828）兩隻預托證券（DR）本月16日於泰交所上市，於掛牌當日兩隻DR分別於成交額排名第一及第二，佔全部泰交所上市的18隻DR總成交額35%。

李佩珊績指，將來會研究推出不同ETF產品，包括以旗艦指數為主，幫助投資者分散其投資組合風險。

李佩珊表示，考慮到環球央行持續其貨幣緊縮政策、地緣政治等因素，建議投資者於平衡風險及收益回報同時，利用現時高利率環境，投資於有穩定回報的固定收益資產，如債券。李佩珊引述香港投資基金公會（HKIFA）數據指，於眾多香港零售基金中，債券基金首6個月淨銷售額總額達42億美元（約327億港元），而其他零售基金類別如股票、多元資產、貨幣市場則均見淨流出。

 

李佩珊看好香港及亞洲區、投資級別和政府債券，她指其亞洲債券收益率比歐美市場的為高，亞洲債券平均收益率達5.8%，分別高於美國的約5%和泛歐的4%以下。她亦預料將來亞洲區經濟復鮮強勁，將有助提升企業盈利和降低違約率，利好債券投資。

 

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