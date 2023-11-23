內地積極推動內銀向房企提供融資支持，徐雯超指出，該行評級的內銀對房企融資端仍以市場化原則為主，目前新增融資主要流向中央國企，重點支持城市更新、保障型租賃住房等項目，加上中央房地產政策支持，預計新增貸款的風險可控。

不過徐雯超提醒，業務集中在欠發達地區的區域型中小銀行，他們的房地產開發貸款的直接敞口更大、營收下降加上較弱撥備，對淨利潤的沖擊更為明顯。低線城市面臨更大幅度房地產業結構調整，當地早在2022年開放限購， 但也沒有明顯激活銷售，因此惠譽預計當地中小行會面臨更大的資產質量和盈利挑戰。

上月底舉行的中央金融工作會議，特別強調建立防範化解地方債務風險長效機制，徐雯超指商業銀行作為地方化債的重要參與者，預計債務展期、利息減免等短期內對銀行盈利能力造成一定影響，但銀行仍然以市場化原則為支持化債，預計會考慮平衡自身的政策性職能以及商業可持續性，而政府也會提供應急流動性支持。

銀行整體資產質量而言，惠譽評級亞太區金融機構評級董事薛慧如，指該行所評的內銀，資產質量風險整體可控，由於過去數年銀行積極的不良處置，以及高風險資產相對有限，風險緩衝水平相對充足。但是部分中小銀行由於規模較小、客戶基礎較弱，導致其負債成本較高，它們往往風險偏好更高，而且較少用於吸收損失的資本緩沖，其資產質量和盈利能力的波動可能會更大。

今年內銀盈利能力，受去年起多次減息和存款定期化影響，淨息差自去年底的1.9厘降至1.7厘。薛慧如預期，未來銀行淨息差壓力仍然存在。隨著整體利率中樞的下移，公司貸款收益率持續下行，按揭貸款利率也將因房地產政策放松和存量按揭利率調整而繼續下降。雖然監管降準和引導存款利率下調，將使得整體付息成本優化，但是預計資產收益率降幅將大於負債成本降幅，淨息差仍將收窄。

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