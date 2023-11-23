國泰（0293）公布10月份客、貨運量數據，並預計2023年下半年溢利將超越上半年水平，集團全年將實現綜合溢利，將是自2019年以來的首次錄得全年溢利。
集團指，業務表現在下半年保持強勁。延遲三個月確認的聯屬公司業績，在2023年下半年預料有溢利，惟全年仍然將錄得虧損。 同時，有望實現去年底所訂的2023年重建目標，預期於2023年12月將運作疫情前70%的客運航班，覆蓋約80個航點，公司預料這兩方面的乘客數量在今年年底將回復至疫情前95%。隨着集團持續重建，亦將接載更多經香港樞紐轉機的乘客。
2023年10月份載客量方面，10月份載客168.47萬人次，較2022年按年增加320.2%。月內收入乘客千米數按年上升225.8%。乘客運載率增加11.1個百分點至84.7%，而可用座位千米數則按年增加183.1%。
在2023年首10個月，載客人次較去年按年增加887.4%，可用座位千米上升461.5%，而收入乘客千米數則上升608.7%。
國泰航空於2023年10月份運載12.4469萬公噸貨物，按年增加13.7%。月內貨物收入噸千米數按年增加10.6%，運載率下跌8.3個百分點至60.7%，而可用貨物噸千米數則按年增加25.7%。
在2023年首10個月，載貨量按年增加19.4%，可用貨物噸千米數增加69.9%，而貨物收入噸千米數則上升47.6%。
顧客及商務總裁劉凱詩表示，10月份的整體客群組合與近月有所不同，惟需求仍保持殷切。9月強勁的留學生需求隨著新學年開展而放緩；但與此同時受惠於香港及廣州分別舉辦了多場會議展覽，商務旅行增加而帶動前艙客運量。
隨著踏入年底貨運高峰期，貨運網絡中各航點的需求月內持續增長，尤其是從香港出發的跨太平洋航線。10月的貨運量較9月增加約4%，而按年增幅更有約14%，主要由年尾的『雙十一』和『黑色星期五』等電子商貿活動所帶動。
其他報道
香港航空：目標明年載客量增加一倍 11.27起推一連八天限時機票優惠
周大福珠寶委德勤前合伙人任獨董 鄭志恒及鄭志雯卸可持續發展委員會職務
房策刺激 恒指收市升176點 北水午後轉流出 南水流入兩周最多
恒生投資管理：盈富、恒生國指DR泰國上市 晉成交額首兩位 研推更多產品
香港寬頻企業方案推AegisConnect AI 助企業加強網絡安全