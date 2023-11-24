個股ADR普遍向上下，騰訊（0700）ADR跌2.12%，折合報322.23元；阿里巴巴（9988）跌0.36%，折合報76.97元；美團（3690）跌1.06%，折合報111.01元；匯控（0005）跌0.95%，折合報59.33元；建行（0939）跌1.93%，折合報4.55元。

道期現升0.09%；標期現升0.07%；納期現升0.1%。日本東證指數現升0.68%；韓國KOSPI指數現升0.07%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.44%。

VIX指數隔晚跌0.38%或0.05點，報12.8點。

紐油現跌0.95%或0.73美元，報76.36美元；布油現跌0.65%或0.53美元，報81.42美元；金價現升0.06%或1.24美元，報1993.49美元；LME 銅期貨隔晚升0.67%或56美元，報8409.5美元。美國10年期債息現升0.88%或0.0389厘，報4.4431厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，本間高爾夫（6858）、華住集團－Ｓ（1179）、文化傳信（0343）、怡邦行控股（0599）、雅各臣科研製藥（2633）、卓珈控股（1827）、完美醫療（1830）、翠華控股（1314）等。

泛海系三公司泛海集團（0129）、滙漢控股（0214）、泛海酒店（0292）齊發盈警。

東風（0489）減持Stellantis持股套現近80億元。

東方企控（0018）半年盈利跌64%，不派中期息。

博雅互動（0434）第三季收入升6%，純利升逾一倍。

國泰（0293）10月載客量升逾3倍，料全年錄得盈利。

震雄集團（0057）中期盈利跌33%，息3仙。

周大福（1929）中期多賺36.4%，息0.25元。周大福珠寶料下半財年內地同店銷售可恢復增長。周大福珠寶鄭志恒：分工清楚為公司好，家族不和「無咁嘅事」。周大福珠寶委德勤前合伙人任獨董，鄭志恒及鄭志雯卸可持續發展委員會職務。

迪生創建（0113）中期多賺41.5%，息0.1元。

寶光實業（0084）中期轉蝕2994萬，續不派息。

趁股價大升93%，黃光裕減持6億股國美（0493）。

友和集團（2347）中期盈利升9倍，續不派息。

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